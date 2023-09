O Iwonie Wieczorek ponownie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą dokumentu, który ukazał się na platformie Netflix. Mama zaginionej dba, by cały czas w mediach mówiono o jej córce i próbuje dojść, co wydarzyło się pamiętnej nocy. Iwona zniknęła w tajemniczych okolicznościach 16 lipca 2010 roku. Od tamtej pory ślad po niej zaginął, a sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Jakiś czas temu policja zaczęła rozkopywać tereny należące do owianego złą sławą klubu. Nieoficjalnie mówiło się, że działania były powiązane z poszukiwaniem Wieczorek, która miała znać osoby łączone z aferą pedofilską w Zatoce Sztuki. W maju 2020 roku na antenie TVP wyemitowano dokument Sylwestra Latkowskiego pt. "Nic się nie stało". Film pokazywał działania Krystiana W., znanego pod pseudonimem "Krystek". Mężczyzna był oskarżony o wykorzystywanie seksualne nastolatek, a także współpracę z klubami w Trójmieście, w których miał łowić swoje ofiary. Jak przekazał I.lp, poszkodowane przez niego nastolatki twierdzą, że widziały kłótnię Wieczorek z pewnym biznesmenem. Ochrony szukały u księdza, które je ukrywał. Duchowny zginął jednak w tragicznych okolicznościach.

REKLAMA

Zobacz wideo Najgłośniejsze zaginięcia w Polsce. Nie wszystkie zostały wyjaśnione, nie wszystkich sprawców ukarano

Widziały Wieczorek kłócącą się z biznesmenem. Ukrywał je ksiądz. Teraz nie żyje

Według informacji przekazanych przez Gabrielę Jatkowską z I.pl dwie dziewczyny były świadkami kłótni Iwony Wieczorek ze znanym biznesmenem z Trójmiasta. 19-letnia wówczas Iwona miała grozić mężczyźnie ujawnieniem informacji o organizowaniu podejrzanych imprez, w których brały udział nieletnie dziewczyny. Świadkinie twierdzą, że zostały pokrzywdzone przez "Krystka" w aferze pedofilskiej, związanej z Zatoką Sztuki w Sopocie. Szukały pomocy u księdza. Duchowny dwa lata temu odwiedził prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, którego poinformował o szokujących ustaleniach. Nie ujawnił jednak, gdzie znajdują się poszkodowane dziewczyny.

Ksiądz przyszedł do mnie, był bardzo roztrzęsiony i mówił, że opiekuje się jakimiś dziewczynami pokrzywdzonymi przez "Krystka". Szczególnie jedna bardzo się bała, szukał dla niej ochrony, mówił wręcz, że musi ją ukryć. Poradziłem mu wówczas, by udał się z tym do prokuratury. Z tego co wiem, tak właśnie zrobił - mówi samorządowiec dla I.pl.

Ksiądz Krzysztof 24 maja został znaleziony martwy w swoim pokoju na terenie plebanii. Powiesił się na klamce drzwi. Nie pozostawił żadnego listu. Dwa dni przed samobójstwem zorganizował spotkanie dla duchownych, podczas którego świętował dwudziestolecie święceń kapłańskich. Proboszcz parafii, w której posługę pełnił ksiądz Krzysztof przyznał, że nic w zachowaniu duchownego nie wskazywało, że dojdzie do tragedii.

Bawili się dobrze, był zadowolony, że impreza fajnie wyszła. Trwała ona do późnego wieczora. Następnego dnia niewiele z nim rozmawiałem. Wcześniej nie było żadnych przesłanek. Może był nieco bardziej zamknięty w sobie, zrzucał to na karb zmęczenia. Nic nie zwiastowało tej tragedii, więc to może wzbudzać jakieś podejrzenie. Ale było prowadzone śledztwo prokuratorskie, ono niczego nie wykazało. Nikogo w dniu zabójstwa u księdza nie było, widziałem także zabezpieczony do tej sprawy monitoring - mówił w rozmowie z I.pl.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.