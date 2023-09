Związek Dody i Dariusza Pachuta od dawna budzi ogromne emocje. Początkowo ze względu na fakt, że artystka i podróżnik chętnie dzielili się w sieci kolejnymi wspólnymi zdjęciami oraz nagraniami. Nie ukrywali łączącego ich uczucia i chętnie się nim afiszowali. To się nagle i niespodziewanie zmieniło, powodując lawinę plotek o rozstaniu. Wszystko przez to, że nagle zniknęły ich wspólne zdjęcia z sieci, a Doda i Dariusz przestali się nawet obserwować. Można byłoby pomyśleć, że takie zachowanie jest jednoznaczne, a para zakończyła swój związek. Niektórzy są pewni jednak, że Doda i Dariusz po prostu zaczęli się ukrywać. Teraz mają nowe dowody.

Doda i Dariusz Pachut jednak razem? To zdjęcie ma być tego dowodem

Choć plotki o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta krążą po sieci od dawna, to jednak oni do tej pory oficjalnie ani nie potwierdzili ich, ani im nie zaprzeczyli. Artystka i podróżnik wciąż unikają mówienia wprost o swojej relacji. Dociekliwi i czujni fani zwrócili zaczęli więc analizować zarówno kolejne wypowiedzi, jak i ich zdjęcia. W pewnym momencie nabrali już wręcz pewności, że związek Dody i Dariusza Pachuta dalej trwa. Wszystko przez to, że na jednym ze zdjęć Doda miała odbijać się w okularach ukochanego, a do tego oboje pozowali w tym samym modelu okularów, co miało być dowodem na to, że spędzają razem czas i wymieniają się elementami garderoby. Zdjęcia Dody znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Najnowsze zdjęcia, które Doda wrzuciła na swoje social media, zdecydowanie dodatkowo podgrzały atmosferę wokół jej relacji z Dariuszem Pachutem i podsyciły zainteresowanie oraz spekulacje fanów. Doda wybrała się bowiem do schroniska dla zwierząt i pokazała urocze fotografie. To jednak nie zwierzęta zwróciły uwagę jej fanów, a postać, która pojawia się na jednej z fotografii. W tle widać bowiem mężczyznę z tatuażem na ręce. Fani są pewni, że to Dariusz Pachut.

"Czy na trzecim zdjęciu za nią nie idzie Dariusz?". "A z tyłu Dariusz Pachut! I po co było tak kłamać?" - komentowali fani. Doda postanowiła zareagować i odpowiedziała. "Tak i ma na imię Agata, i zajmuje się schroniskiem Pegasus" - odpisała. Reakcja artystki nie uspokoiła jednak fanów, którzy dalej drążyli. "I ma męską posturę? Zaciekawiło mnie to", "Oczywiście, że on. Poznać można po tatuażu" - pisali dalej fani Dody.