Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski z całą pewnością tworzyli jedną z najbarwniejszych par polskiego show-biznesu. Było tak do momentu, aż zaczęły się problemy i nieporozumienia. Wtedy to doszło do oficjalnego rozstania, lecz nie było ono jednoznaczne z rozwodem. Okazuje się, że byli już małżonkowie na formalne zakończenie związku czekali aż ponad dwa lata. Czas ten nie pomógł im w wyjaśnieniu nieporozumień. Wręcz przeciwnie.

Zobacz wideo Monika Richardson o metamorfozie. Jakie włosy sobie jeszcze zafunduje?

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski długo czekali na rozwód. Rozstali się sporo wcześniej

O tym, że Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski nie są razem, po raz pierwszy zrobiło się głośno w marcu 2021 roku. To właśnie wtedy popularny aktor wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i zaczął układać życie w stosunkowo bliskiej okolicy. Zarówno Richarson, jak i Zamachowski długo nie rozpaczali. Szybko znaleźli sobie nowych partnerów, lecz o rozwodzie długo nie było mowy. Wszystko zmieniło się we wtorek 12 września. To właśnie wtedy prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych zaskakujący post.

A tak wyglądamy po rozwodzie. Pozdrawiamy z sądu. Dziękuję ci mężu za te prawie dziesięć lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją (...). Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza - napisała w mediach społecznościowych Monika Richardson.

Zamachowski i Richardson są już po rozwodzie. Ich małżeństwo nie pokonało powstałych trudności

Małżonkowie przez długie lata mieszkali w jednej z kamienic na warszawskim Żoliborzu. Z całą pewnością przeżyli wiele dobrych chwil. Ponad 60-metrowe mieszkanie otrzymała popularna prezenterka. To ona się z niego nie wyprowadzi. Okazuje się, że mimo rozstania Zamachowski nie do końca jest jej obojętny. Koleżanka Richardson wyjawiła "Super Expressowi" zaskakującą prawdę. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

Monika wciąż ma ogromny sentyment do Zbyszka. Mimo problemów, przez jakie razem przechodzili, była z nim naprawdę szczęśliwa. Chociaż różnie się o nim wypowiadała, to jednak żywi do niego wielką sympatię. Może nawet jej uczucie do niego się nie wypaliło. Twierdzi, że nie chce wymazywać Zbyszka ze swojego życia i nie zamierza zrywać z nim kontaktu, choć ich drogi jako małżeństwa się rozeszły - zdradziła "Super Expressowi" koleżanka Moniki Richardson.

Monika Richardson, Zbigniew Zamachowski Fot. instagram.com/@monikarichardson