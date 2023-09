Filip Chajzer przez lata był jedną z barwniejszych postaci TVN-u, ale też jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Liczba jego przeciwników i zwolenników była niemal równa, a prezenter niejednokrotnie był bohaterem skandali. Jak choćby wtedy, gdy na wizji udawał atak paniki. Już wówczas głośno było o tym, że powinien odejść ze stacji. To stało się dopiero w maju tego roku, kiedy "naruszył zapisy umowy" i ostatecznie rozstał się z telewizją i "Dzień dobry TVN". W niedawnym wywiadzie opowiedział o kulisach pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Filip Chajzer o tym, ile zarabiał w TVN. Szczere wyznanie

Były prezenter TVN został niedawno zaproszony na wywiad dla internetowego magazynu "Wprost". W związku z niedawnym zakończeniem współpracy można się było spodziewać, że to właśnie ten temat będzie dominował w rozmowie. Chajzer opowiedział o tym, jak wyglądała jego codzienność w telewizji. Nie bał się także bardziej odważnych kwestii. Otwarcie opowiedział o zarobkach.

Ja się nie skarżę, nikt mnie tam wołami nie zaciągał. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, w co wszedłem i po co tam wszedłem: ile na tym zarobiłem - to są kolosalne pieniądze. W związku z tym to wszystko jest rachunkiem zysków i strat. Jeszcze do niedawna postrzegałem to tak, że faktycznie od czasu do czasu zdarza się jakiś f*ck-up, ale moje faktury mi to kompensują. Tylko w pewnym momencie ten styl myślenia przestał być aktualny, bo przestałem postrzegać świat na zasadzie kompensacji finansowo-emocjonalnej. Na tym najwyższym poziomie telewizji zarabia się astronomiczne pieniądze - stwierdził.

Filip Chajzer zdradził, jakie miał relacje z Edwardem Miszczakiem. "Jak z surowym ojcem"

Edward Miszczak jakiś czas temu zakończył współpracę z TVN-em, przechodząc do konkurencji - Polsatu, gdzie aktualnie pełni funkcję dyrektora programowego. Przez lata był dla wielu gwiazd stacji przełożonym i podejmował decyzje na temat ich przyszłości w telewizji. "U dyrektora Edwarda Miszczaka bywałem regularnie. I to były spotkania jak z surowym ojcem, który wie, że n*************ś, ale gdzieś tam na końcu cię kocha" - podsumował swoją relację z nim Filip Chajzer.

Dziennikarz, prowadzący rozmowę, zapytał się także prezentera, czy czeka na telefon od Miszczaka w sprawie ewentualnej współpracy w Polsacie. "Największą wartością życia jest wolność i możliwość podjęcia decyzji na swoich warunkach, na swoich zasadach. Za to cenię sobie swoje życie, że w show-biznesie nic nie muszę, mogę tylko chcieć. To jest to, na co pracuję od paru ładnych lat: żeby nie musieć. Ale może zadzwonić, natomiast to nie musi być telefon z propozycją – z przyjemnością umówię się pogadać, co u nas. Jestem wolnym człowiekiem, niezależnym od czyjegoś telefonu, niezależnym od tego, czy wezmą mnie na dywanik i powiedzą dobre, czy złe słowo" - odpowiedział celebryta.

Aktualnie Chajzer chciałby otworzyć własny lokal gastronomiczny i być może zakończyć pracę w branży rozrywkowej. "Pracuję nad otworzeniem knajpy, śniadaniowni. Spełniam swoje romantyczne marzenie, nawet nie nastawiam się na jakiś wielki zysk, bo to wróżenie z fusów. Chciałbym mieć takie swoje miejsce, do którego mógłbym zaprosić ludzi. Mam po prostu taką potrzebę przytulenia kogoś i poczęstowania czymś dobrym" - mówił dla "Wprost". Więcej zdjęć Filipa Chajzera znajdziecie w galerii na górze strony.