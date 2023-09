Liam Payne z One Direction znów trafił do szpitala. Jak informują osoby z jego otoczenia, stan muzyka jest poważny. W sierpniu z powodu infekcji nerek musiał odwołać koncerty w Ameryce Południowej, o czym z bólem serca poinformował fanów na Instagramie. "Przez ostatni tydzień byłem w szpitalu z poważną infekcją nerek. To coś, czego nikomu bym nie życzył, a lekarze zalecają mi teraz odpoczynek i powrót do zdrowia" - podkreślił i zapowiedział wielki powrót na scenę w najbliższej przyszłości. Wygląda na to, że fani będą musieli jeszcze poczekać.

Liam Payne w szpitalu. "Jest w ciężkim stanie, ale znajduje się pod opieką specjalistów"

Liam Payne wybrał się ostatnio z ukochaną Kate Cassidy nad włoskie jezioro Como. Okazja była wyjątkowa, bo para miała świętować pierwszą rocznicę związku. Te plany pokrzyżowało nagłe pogorszenie stanu zdrowia muzyka. Z powodu bardzo silnego bólu nerki trafił na ostry dyżur. Jak się okazuje, jego stan jest poważny i 30-latek musi zostać w szpitalu we Włoszech, bo lekarze chcą poddać go wszelkim możliwym badaniom, aby ustalić źródło problemu. Muzyk ma pozostać w szpitalu co najmniej sześć najbliższych dni.

Liam jest w ciężkim stanie, ale znajduje się pod opieką specjalistów. Naturalnie jest zmartwiony tym, że ich romantyczna podróż została zrujnowana, ale na szczęście Kate jest teraz przy nim - poinformował znajomy muzyka w rozmowie z "The Sun".

Liam Payne i jego problemy zdrowotne w przeszłości. Walczył z uzależnieniem

W 2021 roku Liam Payne wyznał, że nadużywał alkoholu i miał myśli samobójcze. To wtedy otwarcie zaczął mówić o swoich problemach. Aby uporać się z nałogiem, zdecydował się nawet na odwyk, gdzie spędził aż trzy miesiące. "Nie miałem wtedy żadnego kontaktu ze światem. Byłem w naprawdę kiepskiej formie. Potrzebowałem czasu dla siebie, bo w pewnym momencie zacząłem stawać się osobą, której sam już nie rozpoznawałem" - wyznał były członek One Direction. Kiedy informacja o jego nagłym pobycie w szpitalu obiegła media, fani na całym świecie wstrzymali oddech. Widać, że muzyk ma wielkie wsparcie i wszyscy życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123.