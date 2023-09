Nie żyje aktor i piosenkarz Marcel Novek. Szerszej publiczności dał się poznać, grając w kilkunastu produkcjach filmowych m.in. "Stara Baśń", "Quo vadis", czy serialu "Czterej pancerni i pies". Aktor latami związany był również z Teatrem Żydowskim. Zmarł w wieku 91 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana w mediach społecznościowych przez jeden z portali filmowych.

Marcel Novek nie żyje. Aktor i piosenkarz miał 91 lat

O śmierci Marcela Novka poinformował na Facebooku Związek Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Marcel Novek - piosenkarz, aktor. Występował w zespołach estradowych Lublina, Katowic i Warszawy. Brał udział w licznych koncertach i recitalach. Współpracował z Teatrem Żydowskim w Warszawie" - napisano. W sieci pojawiła się również informacja, że pogrzeb aktora odbędzie się 20 września bieżącego roku na Starych Powązkach w Warszawie.

Marcel Novek zadebiutował na scenie w filmie "Paryż - Warszawa bez wizy", którego reżyserem był Hieronim Przybył. Później można było go zobaczyć w serialu "Do przerwy 0:1" oraz kultowej produkcji "Czterej pancerni i pies", gdzie w odcinku "Pierścienie" zagrał Francuza. Aktor latami grał epizodyczne role w polskich filmach i serialach. W 2001 roku wcielił się w postać Hasta, dowódcę oddziału zabierającego Ligię z domu Aulusa do pałacu Nerona w filmie "Quo vadis". Kilka lat później widzowie mogli podziwiać go w roli Krzesimira w "Starej Baśni".

Marcel Novek niegdyś wywołał skandal w Opolu

Poza aktorstwem Marcel Novek rozwijał również karierę wokalną. Występował w zespołach estradowych Lublina, Katowic i Warszawy. W 1970 roku pojawił się na festiwalu w Opolu z dość kontrowersyjnym repertuarem, jak na tamte czasy. Wówczas zaprezentował program złożony z wierszy poetów takich jak: Tadeusz Gajcy czy Krzysztof Kamil Baczyński. To nie spotkało się z przychylnym odbiorem osób związanych z organizacją przedsięwzięcia. Jak podaje Onet.pl, po głośnym występie w Opolu pracę stracił Andrzej Jaroszewski, pełniący wówczas funkcję kierownika biura artystycznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej.