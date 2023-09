W norweskiej rodzinie królewskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Świat obiegła informacja o niecodziennym ślubie. Najstarsze dziecko norweskiego króla, księżniczka Martha Louise, poślubi swojego partnera, hollywoodzkiego samozwańczego duchowego guru Durka Verretta. Do ceremonii ma dojść latem 2024 roku – oficjalnie ogłosiła zakochana para. Rodzice Marthy Louise wyraźnie kibicują temu związkowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska przedstawiła modowe trendy ślubne. Oceniła też suknię Kożuchowskiej

Księżniczka Martha Loise wychodzi za szamana. Jej wybranek ma niecodzienne poglądy

Na łamach "The Guardian" przeczytaliśmy, że król Harald V otwarcie mówi o tym, iż jego rodzina była zachwycona poznaniem Durka Verretta. Mężczyzna pochodzi z Kalifornii i jest samozwańczym szamanem w szóstym pokoleniu. Warto przypomnieć, że imponujące drzewo genealogiczne ma także norweska księżniczka, której korzenie mogą sięgać aż brytyjskiej królowej Wiktorii. Zakochani wzbudzili ogromne zainteresowanie już w 2019 roku. Podróżowali wtedy po Norwegii i głosili swoje niecodzienne przekonania. 51-letniej księżniczce bliskie są tematy związane ze światem pozaziemskim. Przez ostatnie lata twierdziła ona, że potrafi rozmawiać z aniołami. 48-letni Verrett otwarcie mówi o tym, że komunikuje się z szeroką gamą duchów, włada starożytną medycyną i ma medalion, który pomaga odeprzeć ciężkie energie, zaklęcia i ciemność. Wydaje się, że para jest rzeczywiście bardzo dobrze dobrana.

Tak będzie wyglądał ślub Marthy Louise. Zaplanowany jest na 2024 rok

Uroczysty ślub odbędzie się 24 sierpnia w wiosce Geiranger. Ceniona jest ona głównie ze względu na malownicze góry i fiordy. Położona jest 265 km na północ od Bergen. Magazyn "VG" poinformował, że wydarzenie zostanie opłacone z prywatnych pieniędzy. Nadawca państwowy NRK wyjawił, że Verrett przeprowadzi się do Norwegii i dołączy do rodziny królewskiej. Nie będzie miał on jednak tytułu. Biorąc pod uwagę fakt, że zakochani mają podobne poglądy i znają się naprawdę ,można śmiało stwierdzić, że małżeństwo będzie szczęśliwe. Więcej zdjęć księżniczki Marthy Louise i szamana Durka Verretta znajduje się w galerii na górze strony.

Martha Louise, Durek Verrett Fot. Instagram.com/iam_marthalouise