Bohaterką najnowszego odcinka "Totalnych remontów Szelągowskiej" była 38-letnia Magda z Kutna, stylistka paznokci. Życie jej nie oszczędzało, już jako nastolatka musiała wyprowadzić się z domu. Mama bohaterki nie stworzyła jej bezpiecznej przestrzeni, by ta mogła dorosnąć, sama walczyła z uzależnieniem od alkoholu. Pewnego dnia spotkała mamę na ulicy i okazało się, że Magda ma przyrodnią siostrę. Bohaterka show myślała, że jej mamie udało się pokonać wewnętrzne demony, jednak kobieta nie potrafiła zerwać z nałogiem. Nie dawała rady w opiece nad małą córką. Magda bała się, że zostanie rozdzielona z młodszą siostrę. Gdy matka zmarła, Magda została opiekunem prawnym Eweliny i to właśnie ona zgłosiła ją do programu. Żyją razem w mieszkaniu, które jest tak małe, że muszą ze sobą spać w jednym łóżku. Dorota Szelągowska po raz kolejny stanęła na wysokości zadania. Gdy Magda zobaczyła efekty metamorfozy, nie potrafiła ukryć wzruszenia.

Szelągowska odmieniła mieszkanie Magdy. Bohaterka musiała spać razem z siostrą

Magda pracuje jako stylistka paznokci. Żeby przyjmować klientki, musiała wygospodarować miejsce w dwudziestopięciometrowym mieszkaniu. Bohaterka drugiego odcinka "Totalnych remontów Szelągowskiej" zawsze chętnie pomagała innym. Mimo że sama ma niewiele, zawsze dzieli się z potrzebującymi. Wspiera też dom dziecka, w którym pracuje jej przyjaciółka i bardziej potrzebujących sąsiadów. Gdy odwiedziła ją Dorota Szelągowska, Magda nie ukrywała, że jej największym marzeniem jest to, by w mieszkaniu miała więcej prywatności. Projektantce wnętrz nie trzeba było dwa razy powtarzać. Zamieniła niewielkie lokum w eleganckie, loftowe wnętrze. W łazience zdecydowano się na marmurowe płytki, salon i kuchnia wyglądają tak przytulnie, że nie chce się wychodzić z tych pomieszczeń. Dorota zadbała również o miejsce dla każdej z sióstr.

Szelągowska odmieniła mieszkanie Magdy. Bohaterka musiała spać razem z siostrą

Gdy Magda zobaczyła efekt końcowy metamorfozy mieszkania, nie mogła uwierzyć, że to te same wnętrza. Z siostrą marzyły o odrobinie miejsca dla siebie, co udało się osiągnąć. Nowe odcinki programu "Totalne remonty Szelągowskiej" możecie oglądać w każdą środę, o godz. 21:35 w TVN. Więcej zdjęć zapierających dech metamorfozy mieszkania znajdziecie w naszej galerii na górze strony.