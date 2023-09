13 września Klaudia Halejcio obchodzi swoje 33. urodziny. Celebrytka od trzech lat związana jest z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się córki. Ukochany nie zapomniał o urodzinach partnerki. Przygotował jej prawdziwą niespodziankę. W odwiedziny wpadła także znajoma aktorki, Patricia Kazadi. Na Instagramie pochwaliła się ujęciami z przyjęcia z willi.

Halejcio świętuje 33 urodziny. Partner przygotował dla niej niespodziankę

Oskar Wojciechowski zaskoczył swoją partnerkę już z samego rana. W sypialni zostawił mnóstwo różowych balonów, po czym sam wkroczył z balonowym bukietem w kształcie serc. Pomyślał też o pysznej kawie dla solenizantki. Halejcio ze snu wyrwał dźwięk pękającego balona. Nie kryła swojego zaskoczenia, ale też radości z niespodzianki.

Domyślałam się, że prezentem urodzinowym będzie to, że mogę sobie dłużej pospać, ale niespodzianka była dużo większa. Wspaniały początek dnia - napisała na Instagramie Klaudia Halejcio.

Na urodziny do Halejcio wpadła Patricia Kazadi. Celebrytki szalały przy basenie

Wieczorem przyszedł czas na urodzinowe party w towarzystwie znajomych. Relacją ze zdarzenia podzieliła się na Instagramie Patricia Kazadi. Na zamieszczonych nagraniach widzimy obie celebrytki, które szaleją przy basenie, sącząc przy tym szampana i (jak zaznaczyła Kazadi) bezalkoholowe drinki. Willa była przystrojona kwiatami i świecami. Nie zabrakło też przysmaków dla gości. Tuż przy basenie pojawiły się tace ze słodkościami i przystawkami. Całość przywodziła na myśl wystawne imprezy u sióstr Kardashian. Zadbano o najmniejsze detale. "Dziś świętujemy urodziny Klaudii Halejcio. Sto lat żyj nam kochana" - - napisała Patricia Kazadi na Instagramie. Wokalistka i aktorka była też pod dużym wrażeniem partnera Halejcio. Wojciechowski zaskoczył ją powitalnym drinkiem, gdy nawet nie zdążyła jeszcze wysiąść z samochodu. Kazadi komplementowała wygląd partnera koleżanki. "O mój Boże, jak ty pięknie wyglądasz (...). Taki facet to skarb. Takie przywitanie, to ja rozumiem" - zachwycała się Patricia Kazadi. Wygląda na to, że wieczór był bardzo udany. Więcej ujęć z urodzin Klaudii Halejcio znajdziesz w galerii na górze strony.

Klaudia Halejcio, Patricia Kazadi Fot. Instagram.com/kazadi_official screen