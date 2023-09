"Teściowie 2". Woźniak-Starak w modnym topie. Kuna pokazała pazura

W Warszawie odbyła się uroczysta premiera polskiej komedii "Teściowie 2". Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć odtwórców głównych ról w filmie, czyli przede wszystkim Izabeli Kuny i Mai Ostaszewskiej. Wśród zaproszonych gości wypatrzyliśmy także m.in. Ramonę Rey, Agnieszkę Woźniak-Starak i Macieja Zienia. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wybranym stylizacjom.

Woźniak-Starak na premierze "Teściowie 2". Postawiła na klasykę. Nudy jednak nie było

Agnieszka Woźniak-Starak tego wieczoru postawiła na czarno-białą klasykę. Nie było to jednak zupełnie miejsca na nudę. Krótki top idealnie wpisał się w aktualne trendy, a spodnie z lejącego się materiału wydłużyły optycznie nogi. Kropką nad i tej stylizacji okazały się srebrne sandałki na szpilce i niewielka torebka. Całość prezentowała się bardzo stylowo. Jak zazwyczaj w przypadku stylizacji Woźniak-Starak ciężko jest się do czegoś przyczepić.

Agnieszka Woźniak-Starak Fot. KAPiF

Izabela Kuna w mocnym wydaniu. Dawno jej takiej nie widzieliśmy

Izabela Kuna zdecydowanie pokazała pazura. W tak mocnym wydaniu dawno jej nie widzieliśmy. Czarny gorset świetnie podkreślił talię aktorki. W połączeniu z szerokimi spodniami wyglądał bardzo efektownie. Stylizację dopełnił mocny makijaż i fryzura. Zaczesane do tyłu włosy to świetny wybór na taką okazję. Jesteśmy zdecydowanie "na tak". Aktorka chętnie pozowała do zdjęć ze swoim partnerem, ale także koleżanką z filmowego planu, Mają Ostaszewską.

Izabela Kuna, Marek Modzelewski Fot. KAPiF

Film "Teściowie 2" to kontynuacja hitu z 2021 roku, który został dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków. W komedii będziemy obserwować losy niedoszłej pary młodej, Weroniki i Łukasza, która postanowiła dać sobie drugą szansę i zaprosiła najbliższych na ślub i wesele do nadmorskiej miejscowości. Morze, alkohol i plażowicze spowodują, że członkowie rodzin pary młodej zaczną się otwierać i zrzucać kolejne maski. Zamierzacie wybrać się do kina na drugą część "Teściów"? Dajcie znać w komentarzach. Więcej zdjęć z uroczystej premiery filmu "Teściowie 2" znajdziesz w galerii na górze strony.