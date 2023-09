Kabula Nkalango Masanja jest adoptowaną córką Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka poznała ją w 2014 roku w Tanzanii, gdzie pracowała nad dokumentem "Ludzie duchy" o przemocy wobec osób zmagających się z bielactwem. 16-letnia wówczas Kabula była jedną z bohaterek reportażu. Dziewczyna została w brutalny sposób okaleczona i w konsekwencji tych zdarzeń nie ma ręki. Po latach Martyna Wojciechowska zdecydowała się zostać jej przybraną mamą. Kabula studiuje prawo w Tanzanii, ale często przyjeżdża też do Polski. Rok temu odwiedziła z dziennikarką Podhale. Efektem tego spotkania była wyjątkowa piosenka "Believe", o tym jak nigdy się nie poddawać mimo przeciwności losu. Przybrana córka Wojciechowskiej jest także aktywna na TikToku. Pod jednym z nagrań pojawiły się złośliwe komentarze dotyczące jej okaleczonej ręki. Zarzucano jej, że w różnych materiałach jest to raz prawa, raz lewa ręka. Kabula postanowiła zareagować na te niestosowne komentarze.

Kabula zareagowała na niestosowne komentarze. Wsparła ją fanka

Historia Kabuli jest bardzo poruszająca, bo prawą rękę straciła w wieku zaledwie 12 lat. Trzech mężczyzn napadło ją we własnym domu i odcięli jej maczetą rękę, aby sprzedać ją na czarnym rynku. Według prymitywnych afrykańskich wierzeń, amulety i eliksiry wykonane z części ciała osób dotkniętych albinizmem przynoszą szczęście.

Pod nagraniami, które Kabula publikuje na TikToku pojawiły się niestosowne komentarze sugerujące, że jej brak ręki to konfabulacja, bo raz nie ma lewej, a raz prawej. Od razu odezwały się głosy broniące dziewczyny. "Jak ktoś by się zainteresował historią Kabuli i dlaczego straciła rękę, wiedziałby, że jest to prawa ręka" - napisała jedna z użytkowniczek platformy. Kabula postanowiła udostępnić ten komentarz obserwatorom. Dodała też kilka słów od siebie. "Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że już nie będą komentować i robić takiego zamieszania na mojej stronie" - napisała. Wśród innych komentarzy, jedna z internautek zwróciła uwagę na odbicie lustrzane, które jest przyczyną całego zamieszania.

Kabula pokazała jak szydełkuje. "Ta dziewczyna jest dla nas ogromną inspiracją"

Kabula w Tanzanii studiuje prawo, ale lubi też śpiewać i szydełkować. "Kabula dziś jest dumną studentką prawa. Chce bronić praw osób słabszych i wykluczonych. Pokochała też śpiew - dzieli się swoją pasją w sieci i nagrywa płytę. Własnoręcznie szyje sukienki, mimo że ma tylko jedną rękę. Ta dziewczyna jest dla nas ogromną inspiracją" - czytamy na Instagramie fundacji Wojciechowskiej. Na jednym z najnowszych nagrań Kabula pokazała jak radzi sobie z szydełkowaniem jedną ręką. Wychodzi jej to wyśmienicie. Zobaczcie nagranie tutaj.