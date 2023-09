Ksiądz Michał Woźnicki to postać, obok której z całą pewnością nie da się przejść obojętnie. Kapłan zyskał niezwykłą popularność w sieci za sprawą kontrowersyjnych kazań. Wielokrotnie zdarzało mu się już obrażać znane osoby w bardzo prymitywny i prostacki sposób.Tym razem Woźnicki wziął się za Roberta Lewandowskiego i skomentował jego dokonania. Okazuje się, że bardzo przeszkadzała mu opaska piłkarza. Padły naprawdę mocne słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Porażka bardzo nas boli. Będę walczyć do końca

Robert Lewandowski został ostro skrytykowany. Ksiądz Michał Woźnicki powiedział, co o nim myśli

Michał Woźnicki należy do grona księży, którzy otwarcie mówią o swoich poglądach. Mimo że wyznawana przez niego religia głosi miłość do każdego człowieka, to w wulgarnych wypowiedziach nie brakuje nienawiści i niczym nieuzasadnionej krytyki. Kapłan śledzi, co aktualnie dzieje się na świecie i swoje kazania opiera głównie o bieżące wydarzenia. Nic więc dziwnego, że tym razem dostało się Robertowi Lewandowskiemu. Popularny piłkarz chyba dawno nie był aż tak otwarcie skrytykowany.

Czy Polska kiedykolwiek zdobędzie mistrzostwo świata w piłce nożnej? Nie! Przegrają z najgorszą drużyną, która walczy w imię Boga. Choćby wznosili ręce i wołali "Allah!". Polacy mogą w piłce nożnej wygrać tylko wtedy, jak katoliki będą i staną do meczu, jak żołnierze Sobieskiego, jak pod Wiedeń szli (...). O Lewandowskim będą mówić, że nie wstydzę się Jezusa, ale założy opaskę LG itd. itd. Zboczeniec jest? A żonę ma! Lewandowski - piłkarzyk z opaseczką LG itp. itd. Bo zboczony w głowie jest - głosił ksiądz Michał Woźnicki.

Ksiądz Michał Woźnicki poruszył temat Roberta Lewandowskiego. Nie mógł się opanować

Kontrowersyjny kapłan stwierdził, że Lewandowski miał na ręce tęczową opaskę. Jest ona symbolem tolerancji dla osób LGBT+ i to właśnie to najbardziej rozzłościło księdza. Osobę, która z założenia powinna szerzyć miłość, tolerancję i szacunek. Analizując słowa Woźnickiego można śmiało stwierdzić, że wartości te są mu obce. Opaska na ręce piłkarza została odczytana w błędny sposób przez księdza. Nie miała ona żadnego związku z wspieraniem mniejszości seksualnych. Podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski Lewandowski bez ogródek powiedział, że nie miałby problemu z założeniem tęczowej opaski i wsparciem w ten sposób społeczności LGBT+. Więcej zdjęć popularnego piłkarza w galerii na górze strony.

Wiem, że po wystąpieniu Manuela Neuera w takiej opasce, niektórzy mieli jakieś "ale", natomiast ja nie miałbym z tym problemu. Każdy z nas jest człowiekiem, ma emocje. Każdy jest osobą, którą trzeba wspierać. Myślę, że nie miałbym z tym najmniejszego problemu - powiedział bez chwili namysłu Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski Fot. instagram.com/@_rl9