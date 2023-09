Jakiś czas temu w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, że małżeństwo Sophii Turner i Joe Jonasa wisi na włosku. Według medialnych doniesień zza oceanu, członek zespołu Jonas Brothers 5 września miał złożyć pozew rozwodowy w sądzie w Miami. Nieco później na Instagramie pojawiło się wspólne oświadczenie pary w tej sprawie. "Po czterech cudownych latach wspólnie postanowiliśmy polubownie zakończyć nasze małżeństwo. Istnieje wiele spekulacyjnych narracji na temat tego, dlaczego, ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy szczerą nadzieję, że wszyscy będą mogli uszanować nasze życzenia dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci" - przekazali.

Sophie Turner widziana pierwszy raz po oświadczeniu o rozwodzie. Nie do wiary, jak wyglądała

Od czasu doniesień o rozwodzie Sophie Turner stara się zachowywać dyskrecję i pilnie strzeże swojej prywatności. Wszystko wskazuje jednak na to, że mimo życiowych perturbacji nie zrezygnowała z kariery zawodowej. Ostatnio została zauważona na planie serialu "Joan". Obecnie produkcja kręcona jest w Hiszpanii. Z krótką blond peruką i olbrzymim tatuażem na plecach była nie do poznania.

W mediach społecznościowych portalu Page Six pojawiło się zdjęcie, na którym aktorka została przyłapana w trakcie przerwy od produkcji z papierosem w ręku. Na ujęciu możemy zobaczyć Sophie Turner, jak jest ucharakteryzowana na brytyjską złodziejkę klejnotów Joan Hannington. Na głowie ma krótką jasną perukę. Z kolei z tyłu na plecach widoczny jest ozdobny tatuaż, warto wspomnieć, że jest zmywalny. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu aż trudno ją rozpoznać.

Sophie Turner przyłapana na planie. Internauci złapali się za głowy. W komentarzach aż zawrzało

Jako że jest to jedno z pierwszych ujęć aktorki, od momentu ogłoszenia rozwodu, w komentarzach pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo wpisów. Jedni rozważali nad jej odmienionym wyglądem. "Sophie jest zawsze piękna" - napisała fanka. "Co ona ma na plecach" - zapytała kolejna. Drudzy byli zdziwieni, że została przyłapana, gdy paliła papierosa. "Pali? Fuj!" - stwierdziła internautka. "Papierosy? To smutne..." - podchwyciła następna. Zaś jeszcze inni tworzyli kolejne spekulacje na temat rozwodu z członkiem grupy Jonas Brothers. "Pracuje, żeby zarobić na siebie i dzieci", "Jonas nie może być wspierający" - pisały następne. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.