Grażyna Szapołowska postanowiła wykorzystać ładną pogodę i pożegnać lato w należyty sposób. Aktorka wybrała się nad polskie morze, aby złapać chwilę wytchnienia przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. Zaprezentowała się w lśniącym, metalicznym kostiumie z głębokim dekoltem. W komentarzach do wpisu znajdziemy mnóstwo głosów zachwyconych fanów nad figurą Szapołowskiej.

