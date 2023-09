Uruchomiony w listopadzie ubiegłego roku ChatGPT to chatbot, który udziela odpowiedzi na wybrane przez użytkowników pytania na podstawie zgromadzonej przez siebie wiedzy. Można go pytać dosłownie o wszystko, nawet o rzeczy, które wydają się najbardziej abstrakcyjne - jak choćby to, czy Meghan Markle będzie kiedyś rządzić Wielką Brytanią. Postanowiliśmy więc dowiedzieć się od niego, co musiałoby się stać, aby żona księcia Harry'ego faktycznie zasiadła na tronie. Jesteśmy nieco zaskoczeni.

Zobacz wideo Brytyjczycy o Harrym i Meghan

Meghan Markle królową? ChatGPT widzi kilka opcji

ChatGPT wskazał na kilka scenariuszy, które mogłyby doprowadzić do koronacji Meghan Markle. Co ciekawe, wydaje się, że chatbot słyszał o przewijających się od kilku miesięcy pogłoskach o kryzysie w jej związku z księciem Harrym, bo już w pierwszym punkcie ma dla Meghan przestrogę. "Meghan jest żoną księcia Harry'ego. Jeśli jednak doszłoby do rozwodu lub śmierci księcia Harry'ego, Meghan mogłaby stracić swoje związki z rodziną królewską" - ostrzega.

Jako kolejny punkty chatbot wymienia awans księcia Harry'ego na pierwsze miejsce w linii sukcesji. I choć o plotkach o rzekomym rozwodzie pary chyba słyszał, to inna, dość istotna zmiana w brytyjskiej rodzinie królewskiej, raczej do niego nie dotarła. "Książę Harry, musiałby znaleźć się na pierwszym miejscu w linii sukcesji do tronu po śmierci lub abdykacji obecnej monarchini, Elżbiety II" - twierdzi. Ups.

ChatGPT jako kolejne możliwości wymienił też zmianę prawa dotyczącego sukcesji lub zmianę konstytucji i, co ciekawe, konieczność uzyskania przez Meghan Markle akceptacji społecznej. "Musiałaby zdobyć powszechne poparcie i akceptację brytyjskiego społeczeństwa oraz opinii publicznej w całej Wspólnocie Narodów" - dodaje. Na koniec zaznaczył jeszcze, że scenariusz, w którym żona księcia Harry'ego faktycznie obejmuje tron, w obecnej sytuacji jest mało prawdopodobny.

Co tak naprawdę musiałoby się stać, aby Meghan Markle otrzymała tytuł królowej?

W brytyjskiej rodzinie królewskiej panuje zasada primogenitury, co oznacza, że tron w pierwszej kolejności przechodzi na dzieci panującego władcy. Z tego względu książę Harry jest obecnie piąty w linii sukcesji za księciem Williamem i jego dziećmi - księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem. Niewykluczone jednak, że Meghan Markle nie otrzymałaby tytułu królowej z automatu, nawet gdyby książę Harry jakimś cudem faktycznie objął panowanie. Camilla tytuł królowej małżonki otrzymała bowiem na wyraźne życzenie królowej Elżbiety II.