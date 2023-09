Elżbieta Dmoch bez wątpienia ma powody do radości. Artystka, która wykonała niezliczoną ilość przebojów, będzie mieszkała zupełnie inaczej niż dotychczas. Za pomocą facebookowego konta Polska Fundacja Muzyczna poinformowała, że kwota jest całkiem spora i zbiórka zbliża się do końca. Jak widać, ludzi dobrej woli znalazło się naprawdę wielu. Wpłaty przyczyniły się do zakupu niecodziennej wanny. Ma on ułatwić codzienne czynności i samodzielne funkcjonowanie popularnej piosenkarce.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska remontuje mieszkania co dwa lata. Po co?

Elżbieta Dmoch ma ogromne powody do radości. Polska Fundacja Muzyczna pomogła utalentowanej wokalistce

Na facebookowym koncie Polskiej Fundacji Muzycznej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą zbiórki zorganizowanej na rzecz Elżbiety Dmoch. Inicjatywa okazała się naprawdę wyjątkowa i poruszyła serca wielu ludzi. Piosenkarka znana z zespołu 2 plus 1 doczekała się remontu, który przeszedł najśmielsze oczekiwania. Dzięki zebraniu kwoty udało się przeprowadzić wiele prac remontowych. O szczegółach dotyczących akcji możemy przeczytać w mediach społecznościowych.

Remont u pani Eli przebiega zgodnie z planem. Zbiórka zbliża się do planowanej kwoty - mamy ogromną nadzieję na zebranie jej w całości. Dzięki waszym wpłatom mogliśmy podjąć decyzję o rozszerzeniu remontu - terakota pojawi się jednak w całym mieszkaniu. Ponadto wyrównamy i pomalujemy wszystkie ściany i sufity. Wasze wpłaty pozwoliły także na zakupienie wyjątkowej wanny, którą widzicie na zdjęciach, a która pozwala na bezpieczne korzystanie z niej osobom starszym lub nie w pełni sprawnym - dowiadujemy się z facebookowego konta Polskiej Fundacji Muzycznej.

Elżbieta Dmoch będzie miała nową wannę. Ułatwi jej codzienne funkcjonowanie

Wanna, która sanie w łazience Elżbiety Dmoch jest nie tylko designerska, ale również funkcjonalna. To specjalny model dla osób starszych lub nie w pełni sprawnych. Zaprojektowany został z myślą o ograniczeniach ruchowych i wszelakich dysfunkcjach. Zbiórka cały czas trwa i ostatnie pieniądze mają zostać przeznaczone na nowe szafy. Jedno jest pewne - w takim mieszkaniu, jakie teraz będzie miała Elżbieta Dmoch aż chciałoby się przebywać. Więcej zdjęć piosenkarki w galerii na górze strony.

Elżbieta Dmoch w 1999 roku Screen 'Szansa na sukces'/ TVP