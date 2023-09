Invictus Games, po polsku - Igrzyska Niezwyciężonych - to zawody sportowe, w których udział biorą żołnierze i weterani ranni podczas misji. Ich założycielem i pomysłodawcą jest książę Harry, a pierwsza edycja odbyła się dziewięć lat temu. W tym roku Invictus Games organizowane są w Düsseldorfie. Młodszy syn króla Karola III w Niemczech stawił się 9 września, aby oficjalnie otworzyć trwające tydzień wydarzenie.

Książę Harry i Meghan Markle na Invictus Games

Przez pierwsze trzy dni igrzysk książę Harry na miejscu był sam, bez wsparcia Meghan Markle. Jego żona do Düsseldorfu dotarła dopiero we wtorek 12 września. Amerykanka pojawiła się na imprezie zorganizowanej z myślą o członkach rodzin, przyjaciołach i opiekunach uczestników Invictus Games, a podczas wydarzenia wygłosiła przemowę.

To niezwykłe, że mogę tu być i przepraszam, że nieco się spóźniłam. Tak, jak wielu z was, wiem, że najważniejsi są przyjaciele i rodzina (...), dlatego też spędziłam trochę więcej czasu, zajmując się maluchami w domu - mówiła Markle.

To zresztą nie jedyny raz, gdy żona księcia Harry'ego nawiązała do ich dzieci podczas przemówienia. Meghan podkreśliła, że jest dumna z tego, iż jest częścią Invictus Games i podziękowała wszystkim uczestnikom. "Bawcie się najlepiej, jak możecie, trzymamy za was kciuki i nie możemy się doczekać, aż zabierzemy tu nasze dzieci, aby mogły się przekonać, jak wspaniałe jest to doświadczenie" - dodała.

Plotki o kryzysie zażegnane?

W mediach pojawiły się już także zdjęcia pary z 13 września, który również na Invictus Games spędzali wspólnie. Meghan Markle i książę Harry uśmiechali się do fotografów, pozowali do zdjęć z fanami i spacerowali, trzymając się za ręce. Nie wyglądają raczej na parę, która właśnie przechodzi kryzys, mimo że media doszukiwały się go już od dłuższego czasu. Wspólne zdjęcie pary z wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony. Invictus Games to dla księcia Harry'ego i Meghan Markle szczególnie ważne wydarzenie. Amerykanka od początku bardzo wspiera inicjatywę ukochanego, a w 2017 roku to właśnie podczas trzeciej edycji igrzysk Harry i Meghan pierwszy raz wystąpili publicznie jako para.