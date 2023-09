Tej jesieni Polsat zaprezentował widzom nowy format. Stacja zdecydowała się zrobić polską wersję hitowego show - "The Real Housewives. Żony Warszawy". Można w nim śledzić losy przedsiębiorczych kobiet, które odniosły w życiu sukces i zarobiły ogromne pieniądze. Uczestniczki pokazują swoje luksusowe życie, ale i codzienne rozterki. Jedną z nich jest Anna Szubierajska. Właścicielka hotelu opowiedziała ostatnio, jak wyglądała ścieżka jej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczestniczki "The Real Housewives. Żony Warszawy" wyolbrzymiają sukces i naginają rzeczywistość"? Jedna z nich nie ma złudzeń. "Będzie to miało miejsce"

Anna Szubierajska z "The Real Housewives. Żony Warszawy". Tak wyglądała przed laty

Anna Szubierajska stara się być aktywna w mediach społeczenościowych. To tam, poza programem, możemy podejrzeć, jak wygląda jej codzienność. Kobieta chętnie wrzuca do sieci urywki prywatnego życia. W ostatnim czasie nie brakuje też oczywiście kadrów z show. Jednak na profilu celebrytki można też znaleźć o wiele starsze fotografie. Dzięki temu wiemy, jak wyglądała kiedyś.

Jak widać, kobieta w ciągu ostatnich lat sporo się zmieniła. Nadal lubi podróżować, zwłaszcza do ciepłych krajów. Choć jej życie wygląda teraz inaczej, a szczególnie w aspekcie finansowym, to można zauważyć, że zawsze przykładała dużą wagę do ubioru. Na zdjęciu z Florencji z 2017 roku widzimy ją w bardzo modnym, jeansowym kombinezonie i dużych okularach, które były wówczas jednym z najgorętszych trendów. Więcej zdjęć Anny Szubierajskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Od sprzedaży obuwia, do luksusowego hotelu. Tak zmieniło się życie Anny Szubierajskiej

Anna Szubierajska jest jedną z najbardziej otwartych uczestniczek programu. Ceni sobie szczerość i nie wstydzi się rozmawiać o pieniądzach. W rozmowie z Polsatem opowiedziała o tym, jak wyglądał jej pierwszy biznes i jak zarobiła pierwsze pieniądze. "Zaczynaliśmy z mężem od produkcji obuwia, a później się potoczyło dalej" - wyjaśniła. W tamtym czasie celebrytka sprzedawała swój towar na słynnym Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.

Dziś działa w zupełnie innej branży. Jest właścicielką luksusowego hotelu w województwie warmińsko-mazurskim, tuż nad jeziorem Bełdany. Kompleks otacza piękny krajobraz Puszczy Piskiej. Na jego terenie znajdują się liczne atrakcje. Znajdą tutaj coś dla siebie zarówno pasjonaci sportu, jak i ci, pragnący zaznać relaksu. Goście mają do dyspozycji m.in. saunę i balię zewnętrzną oraz korty tenisowe, boiska do gry czy rowery turystyczne. W sezonie cena za noc potrafi osiągnąć nawet 400 złotych. ZOBACZ TEŻ: 550 metrów luksusu i jacuzzi w lesie. Tak mieszka Magda z "Żon Warszawy". Załóżcie okulary. Blask aż razi.