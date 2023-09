W mediach społecznościowych Jana Wieczorkowskiego zaszły ogromne zmiany. Okazuje się, że instagramowe konto popularnego aktora padło ofiarą hakerskiego ataku. Nie było na nim wyjątkowo wiele treści, lecz strata i tak jest spora. Mężczyźnie udało się stworzyć ze swoimi fanami wyjątkową więź, która w jednej chwili legła w gruzach. Odbudowanie jej z pewnością nie będzie należało do prostych zadań.

Instagramowe konto Jana Wieczorkowskiego zostało zhakowane. Aktor założył już nowy profil

O nieprzyjemnej sytuacji, z którą zmierzył się Jan Wieczorkowski, dowiedzieliśmy się z nowo założonego przez aktora konta na Instagramie. Zamieścił on przepełniony emocjami wpis. Dokładnie opisał w nim, co się wydarzyło. Nie ukrywał, że padł ofiarą ataku. Wieczorkowski ostrzegł internautów i potraktował swój post jako przestrogę. We współczesnym świecie tego typu sytuacje nie są czymś rzadkim i tak naprawdę mogą przydarzyć się każdemu.

Dobrego dnia kochani. Niestety moje konto zostało zhakowane (druga fota to screen tamtego konta) Nie dajcie się nabrać. To jest moje jedyne i prawdziwe konto na Insta. Pozdrowienia i uściski #środa #dobry #dzień #pozdrowienia #uściski - napisał Jan Wieczorkowski na swoim nowym koncie na Instagramie.

Jan Wieczorkowski założył nowe konto na Instagramie. Zrobił to po ataku hakerskim

Do przepełnionego emocjami opisu Jan Wieczorkowski dołączył wakacyjne zdjęcie. Aktor jest na nim we wnętrzu samochodu. Ma na sobie błękitny t-shirt i białą czapkę z daszkiem typu bejsbolówka. Mimo nieprzyjemnego zdarzenia uśmiech wciąż widnieje na jego twarzy. Wnętrze pojazdu przepełniają promienie słońca. Post w dwie godziny od publikacji zdobył już kilkaset polubień. To wyjątkowo dużo biorąc pod uwagę, że konto jest nowe i budowane tak naprawdę od zera. Internauci okazali się prawdziwym wsparciem i nie szczędzili Wieczorkowskiemu ciepłych słów. Wyrazili je w komentarzach. Więcej zdjęć popularnego aktora w galerii na górze strony.

