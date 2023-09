"Hotel Paradise" niedawno wystartował z nowym sezonem. Program już od pierwszych odcinków wzbudza wielkie emocje, ale pojawienie się nowej uczestniczki - Łucji, rozpaliło zarówno widzów, jak i mieszkańców rajskiego hotelu. Fani zauważyli, że dziewczyna jest cały czas atakowana przez pozostałych. "Produkcja nie ucięła hejtu uczestników, żeby zapewnić sobie lepszą oglądalność. Nie zorganizowała konkurencji, lecz ranking z oczywistym wynikiem! Podle wyeliminowała Łucję" - komentował internauta na profilu show. Ostatecznie architektka opuściła program. O komentarz został poproszony Konrad, który brał udział w piątej edycji.

Konrad z "Hotel Paradise 5" skrytykował nowych uczestników. Poszło o Łucję

Konrad Landowski, trener personalny z Bydgoszczy, zyskał popularność dzięki udziałowi w piątej edycji "Hotelu Paradise". Choć od emisji odcinków z jego udziałem minęło już sporo czasu, to wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Widzowie chętnie śledzą jego dalsze losy. Zwłaszcza że często wypowiada się na temat programu. Zarówno starych edycji, jak i tych aktualnych. Ostatnio zaprosił fanów do wspólnej dyskusji na temat najnowszego sezonu.

Jednym z tematów, które najbardziej interesują widzów, jest ostatnio konflikt między Łucją a pozostałymi uczestnikami. Hejt, który spłynął z ich strony na dziewczynę, doprowadził nawet do opuszczenia przez nią programu. "Jakie masz zdanie na temat zachowań uczestników w stosunku do Łucji?" - zapytał Konrada użytkownik Instagrama. Trener stanowczo odpowiedział.

Kiepsko się na to patrzyło. Wspólna nagonka na jedną osobę integruje grupę (w myśli zasady, że wspólny wróg jednoczy) i umożliwia poprawienie sobie samooceny, poczucie się silniejszym czy lepszym czyimś kosztem - napisał.

"Ekipa utrudnia sobie pobyt w raju". Konrad surowo ocenia uczestników z siódmego sezonu

Na tym jednak Konrad nie zakończył wypowiedzi. Wykorzystał pytanie, aby wyrazić opinię na temat zachowania całej ekipy. Nie tylko w stosunku do Łucji. "Cała ekipa utrudniła sobie pobyt w "raju", wchodząc w intrygi od samego początku. Pominę już to branie każdego pojedynczo na 'rozmowę na osobności' z hasłem 'niech zostanie między nami, nie mów nikomu' - jeżeli ktoś tak mówi, to od razu powinna się zapalić czerwona lampka, jestem tego wielkim przeciwnikiem, bo prowadzi do pomówień" - zaczął. Były uczestnik wziął pod lupę także zachowanie jednego z bardziej kontrowersyjnych mieszkańców hotelu - Rocha. Nie ocenia go dobrze. Więcej zdjęć Łucji i Konrada znajdziecie w galerii na górze strony.

Bardzo kiepska postawa Rocha. Facet jest inteligentny, sprytny, ale niestety też fałszywy (w mojej opinii) i doskonale to wykorzystuje poprzez lawinę manipulacji, udając dobrego samarytanina, tworząc sobie przy tym grunt o kilku kobiet naraz, broniąc się 'myśleniem' i 'potrzebowaniem czasu' - czytamy.

Konrad z 'Hotelu Paradise 5' ocenia zachowanie nowych uczestników fot. instagram/k.landowzky/

Pod koniec wpisu jeszcze raz wrócił do sytuacji z Łucją. "Eliminacja 'dochodzących' uczestników w programie to już klasyk. W tej chwili cieszę się, że trafiłem na tak zaje**stych ludzi w mojej edycji" - ocenił. Podkreślił jednak, że to są wyłącznie jego spostrzeżenia. Dodał też, że odcinek jest montowany z 24-godzinnego nagrania, co też ma wpływ na to, jak odbierani są uczestnicy. Niemniej jednak nie jest zachwycony tą edycją. "Podsumowując: zdanie mam nie najlepsze. Szkoda Łucji i Michała" - napisał. Zgadzacie się z nim?