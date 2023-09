Dr Krzysztof Gojdź z pasji do medycyny estetycznej postanowił rozwijać się na zagranicznym rynku. Wyjechał z Polski do Miami i obecnie podbija rynek amerykański. Z jakimi gwiazdami ma do czynienia i co uważa o kondycji ich cery? To wszystko zdradził w rozmowie z nami.

Krzysztof Gojdź na co dzień widuje najgorętsze nazwiska bez makijażu. Wyróżnił przy tym cerę Magdy Gessler

Specjalista z zakresu medycyny estetycznej poprawia urodę najbardziej popularnych celebrytek na świecie. Zna sekrety urodowe Paris Hilton, Lany Del Rey czy Kim Kardashian. W rozmowie z Karoliną Sobocińską przyznał, że zdarza mu się nie rozpoznać twarzy celebrytki, która odwiedza jego gabinet bez żadnych kosmetyków na twarzy. "Część gwiazd, które znamy z pierwszych stron gazet, jak przychodzą bez makijażu, to nie wiesz, kto to jest, naprawdę" - gorzko podsumował doktor. "Ich skóra pozostawia wiele do życzenia, dlatego ja się skupiam w swojej klinice na poprawianiu jej kondycji oraz odmładzaniu, a nie szprycowaniu botoksem czy wypełniaczami" - dodał Gojdź. Warto zaznaczyć, że z polskich gwiazd Gójdź darzy ogromną sympatią znaną restauratorkę. Postanowił w wywiadzie skomplementować stan jej skóry. Wspomniał przy okazji o amerykańskiej artystce.

Magda Gessler zawsze bez makijażu wygląda o wiele lepiej niż w makijażu. Tak samo Jennifer Lopez - przyznał Krzysztof Gojdź.

Krzysztof Gojdź KAPiF

Krzysztof Gojdź zakłada kliniki w nietypowych miejscach. Postanowił otworzyć jedną z nich w domu Paris Hilton

Nie jest sekretem, że Paris Hilton należy do grona stałych klientek doktora. Efekty zabiegów Gojdzia bardzo jej się spodobały, dlatego też postanowiła mieć jedną z klinik w swoim domu. Zainspirowała tym samym inne zagraniczne nazwiska do założenia tego typu miejsc. Gojdź na dzień dzisiejszy jest właścicielem czterech placówek - Revive Clinic w Stanach Zjednoczonych - Chicago, Nowym Jorku, Miami i Los Angeles. Planuje wkrótce podbić Las Vegas i Dubaj. Ciekawe, z jakimi sławami będzie miał jeszcze do czynienia. Po zdjęcia doktora zapraszamy do galerii na górze strony.