Niskie emerytury i renty zdrowotne to temat, który powraca w Polsce jak bumerang. Na małe świadczenia skarżą się osoby z różnych grup społecznych - od "przeciętnego Kowalskiego" aż do Maryli Rodowicz. Seniorzy za lata pracy dostają często tyle, że mogą ledwo liczyć na przeżycie do końca miesiąca. Dariusz Kosiec był jednym z uczestników piątej edycji matrymonialnego show TVP "Sanatorium miłości". Mężczyzna mieszka w Norwegii i przez lata pracował tam jako kierowca autobusu. 61-latek po ukończeniu 65. urodzin ma zamiar przejść na emeryturę. Na jaką wysokość świadczenia emerytalnego może liczyć?

Wysokość minimalnej emerytury w Norwegii wyliczana jest proporcjonalnie do liczby przepracowanych lat. Dariusza przyznał w rozmowie z "Faktem", że wynosi ona około 157 171 norweskich koron, czyli ok. 63 822 zł brutto rocznie. Miesięcznie na konto uczestnika "Sanatorium miłości" będzie wpływać ponad 5300 złotych. "W Norwegii przysługuje mi wcześniejsza emerytura już w wieku 62 lat z racji wykonywanego zawodu, jakim jest kierowca autobusów. Nie ukrywam, że wolałbym pracować do 65. roku życia, ponieważ wtedy otrzymam wyższą emeryturę" - przyznał.

Darek z "Sanatorium miłości" niedawno wziął ślub. Póki co będzie jednak mieszkać osobno z ukochaną

Dariusz Kosiec dał się poznać jako uczestnik randkowego show "Sanatorium miłości". Mężczyzna od razu przykuł uwagę widzów. Bez skrupułów wypowiadał się na temat wymagań, jakie musi spełnić jego potencjalna partnerka. Szczególnie zależało mu na wysokiej jakości życiu erotycznym. W programie spotykał się z Joanną i Anitą, lecz żadna z tych relacja nie przetrwała próby czasu. Tuż po zakończeniu zdjęć do show, w życiu Darka pojawiła się nowa kobieta - Jola. Jakiś czas temu para poinformowała o zaręczynach, a w lipcu 2023 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Mimo że Darek i Jola są już małżeństwem, szybko ze sobą nie zamieszkają. Darek wciąż mieszka w Norwegii i czeka, aż będzie mógł przejść na emeryturę.