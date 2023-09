Księżna Kate z całą pewnością należy do grona kobiet, które przywiązują ogromną wagę do wyglądu. Małżonka księcia Williama słynie z zamiłowania do klasyki i prostoty. Interpretuje je jednak na swój własny, wyjątkowy sposób. Na wizytę w więzieniu w Surrey księżna Kate wybrała stosunkowo minimalistyczny, zachowawczy garnitur. Przysłowiowy efekt wow został osiągnięty za pomocą dopracowanej do perfekcji fryzury. Kobiece, zmysłowe fale prezentowały się fenomenalnie. Wbrew pozorom nie są tak trudne do zrobienia, jak mogłoby się wydawać.

Księżna Kate po raz kolejny zachwyciła stylizacją. Uwagę zwracała bardzo kobieca fryzura

Podczas wizyty w więzieniu w Surrey księżna Kate znów ostawiła na bardzo przemyślaną stylizację. Żona księcia Williama ubrała bardzo prosty, ciemny garnitur o zachowawczym kroju. Mimo męskiej formy komplet wyglądał bardzo kobieco. Wszystko za sprawą mocno podkreślonej talii i wyraźnie zaznaczonej linii ramion. Wysokie szpilki optycznie wysmukliły całą sylwetkę i doskonale korespondowały z resztą stroju. Główną rolę zagrała jednak fryzura księżnej Kate. Eleganckie fale były tutaj kropką nad i. Okazuje się, że podobny efekt można osiągnąć w domowym zaciszu.

Fryzura, na którą postawiła księżna Kate robi wrażenie. Widać, że jest dopracowana do perfekcji, lecz nie ma tu mowy o przysłowiowym efekcie kasku lub komunijnych loczków. Osiągnięcie podobnego efektu jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy na wilgotne włosy nałożyć odrobinę pianki do stylizacji i wymodelować całość na grubej, okrągłej szczotce. Następnie niewielkie pasma należy nawijać na okrągłą lokówkę. Najlepiej stożkową. Gdy całość będzie już gotowa pora na rozczesywanie. Przy pomocy szczotki przeczesujemy całość i spryskujemy niewielką ilością lakieru. Efekt godny prawdziwej księżnej gotowy - zdradził Michał Musiał, stylista fryzur.

Księżna Kate łączy męskość z kobiecością. To jej sposób na wyjątkowy styl

Połączenie iście hollywoodzkich fal z prostą formą stroju sprawdziło się doskonale. W tak nieoczywistym zestawieniu księżna Kate pokazała się w więzieniu w Surrey. Pojawiła się tam jako ambasadorka fundacji Forward Trust. Chciała sprawdzić, jak organizacja wspiera więźniów i ich rodziny w walce z uzależnieniami. Więcej zdjęć księżnej Kate w galerii na górze strony.

Księżna Kate w więzieniu w Surrey fot. Agencja Gazeta (AP Photo/Kin Cheung, pool)