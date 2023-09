Jolanta Kwaśniewska była gościnią programu Magdy Mołek. W długiej rozmowie wspominała czasy mieszkania w Pałacu Prezydenckim. Wyprowadzka była ogromną zmianą dla niej, męża i córki Aleksandry. Cała rodzina musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z takową będzie musiała zmierzyć się także Agata Duda. O trudnym okresie po kandydaturze męża i żonie Andrzeja Dudy, Kwaśniewska postanowiła opowiedzieć we wspomnianym wywiadzie.

Kwaśniewska o obecnej pierwszej damie. Wspomina o zagranicznych żonach prezydentów

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego doskonale pamięta czas rozłąki z Pałacem Prezydenckim. Taki okres nastanie również u Agaty Dudy. W związku z tym Mołek zapytała Kwaśniewską o rady dla żony prezydenta w tej sytuacji. Okazuje się, że była prezydentowa takowych nie ma z konkretnego powodu. "Nie, nie, nie. Ja myślę, że pani prezydentowa nigdy nie słuchała takich bardzo drobnych moich rad, że w swoim życiu jako pierwsza dama, każda z nas realizowała się na własnych warunkach, więc można sobie znaleźć taką niszę, która nie będzie polityczna" - oznajmiła Kwaśniewska. Wspomniała następnie o dziejach Laury Bush, Hillary Clinton czy Michelle Obamy. Każda z wymienionych pań znalazła odpowiednie dla siebie zajęcie. Jak z kolei rozstanie z Pałacem wspomina sama Kwaśniewska? "Jak skończyła się prezydentura, przyznaję, to był bardzo trudny okres i dla mojego męża, trochę mniej trudny dla mnie, bo musieliśmy znaleźć swoje miejsce w życiu. To nie było łatwe, przyznaję, ale to, że była rodzina i niewielkie grono przyjaciół, które wtedy mogło nas wspierać, bo raptem zostałam bez ochrony, bez moich chłopaków" - podsumowała.

Kwaśniewska skomentowała postawę pierwszej damy ws. milczenia na niektóre tematy. Nie rozumie jednej kwestii

Mołek poruszyła temat unikania zabierania głosu w sprawach ważnych dla kobiet, co praktykuje Agata Duda. Co na ten temat uważa Kwaśniewska? "Ja po prostu takich sytuacji nie rozumiem, bo ilość projektów prokobiecych, w których brałam udział, była naprawdę ogromnie duża i ciągle jest najważniejsza" - odparła żona Aleksandra Kwaśniewskiego. Na koniec była pierwsza dama zachęciła do udziału w wyborach parlamentarnych. Wspomniała, że głosowanie jest nie tylko prawem czy obowiązkiem, ale i przywilejem. Po zdjęcia Kwaśniewskiej zapraszamy do galerii.