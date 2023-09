Afera po emisji "TTBZ". Zagraniczne media grzmią o blackface. Osoba z Polsatu komentuje

Ostatni odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo" wywołał sporo zamieszania. Wszystko przez występ Kuby Szmajkowskiego, który wcielił się w postać Kendricka Lamara. Młody wokalista przeszedł ogromną metamorfozę. Spotkała się ona z naprawdę sporą dawką krytyki. W internecie pojawiły się oskarżenia o rasizm i "blackface". Sytuacja naprawdę nie jest ciekawa i wciąż wywołuje ogromne emocje. Głos w sprawie zabrała osoba związana z Polsatem i zdobyła się na prawdziwą szczerość. To, co powiedziała rzuca zupełnie nowe światło na kontrowersyjny występ Szmajkowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewelina Flinta zagra w serialu? Ocenia, kto mógłby ją podrobić w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Osoba związana z Polsatem skomentowała aferę wokół "Twoja twarz brzmi znajomo". Odważnie

Na łamach portalu Pudelek pojawił się komentarz osoby związanej ze stacją Polsat. Zabrała ona głos w sprawie feralnego występu i powiedziała, jaka atmosfera panuje na planie. Okazuje się, że charakteryzacja Szmajkowskiego nie miała nikogo obrazić. Polsat ceni sobie szacunek. Okazuje się, że Szmajkowski czuje się naprawdę dobrze i nieprzyjemne zajście go nie załamało.

Atmosfera na planie (jest - przyp. red.) nerwowa ogólnie. Kiedyś przy okazji Drake'a napisali o nas, ale nie na taką skalę. Teraz rozniosło się to o wiele mocniej (...). Kuba trzyma się. Nick broni programu. Nie było tutaj nic z "blackface". Formuła programu polega na wiernym odwzorowaniu danego artysty, a program miał ponad 40 edycji na całym świecie. Tutaj nie malujemy naszych uczestników, a jest to pełnoprawna charakteryzacja. To są maski. Nigdy nie śmialiśmy się z artystów. Szanujemy ich oraz ich dorobek - zdradziła portalowi Pudelek osoba związana z telewizją Polsat.

Kuba Szmajkowski nie ma łatwo. Jego występ w "TTBZ" wywołał spore kontrowersje

Drugi odcinek 19 edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" z pewnością przejdzie do historii. Wszystko za sprawą występu Kuby Szmajkowskiego, a dokładniej rzecz biorąc - jego charakteryzacji. Młodemu artyście została wyraźnie przyciemniona skóra. Spotkało się to ze sporą krytyką. W charakteryzacji dopatrywano się podłoża rasistowskiego. Gdyby tego było mało, Szmajkowski wypowiadał w języku angielskim obraźliwe słowo na literę "n". Sytuacja z pewnością nie nie należy do przyjemnych. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

Kuba Szmajkowski jako Kendrick Lamar https://www.youtube.com/watch?v=NTrezqQiOzM