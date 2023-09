W polsatowskim programie rozrywkowym uczestnicy wcielają się w ikony muzyki i odtwarzają ich utwory. Nieodzowną częścią występu są charakteryzacje, które zbierają najwięcej pochwał. Bohaterowie edycji często nie przypominają samych siebie wskutek profesjonalnej zmiany wizerunku. Tym razem ten aspekt został skrytykowany za granicą. O co dokładnie chodzi?

Charakteryzacje w "Twojej twarz..." przeważnie są chwalone. Teraz zaczęło się dochodzenie zagranicznych mediów

Trwa 19. edycja kultowego show Polsatu. Biorą w niej udział Ewelina Flinta, Magdalena Kumorek, Pola Gonciarz, Jakub Gąsowski, Marcin Januszkiewicz, Kuba Szmajkowski, Nick Sinckler oraz Jagoda Szydłowska. Czego dokładnie dotyczy skandal, o którym rozpisuje się brytyjski "The Guardian"? Zagraniczne media pochylają się nad tematem rasizmu w polskiej edycji programu. Pod lupę zostały wzięte charakteryzacje zwycięzcy pierwszego odcinka, Kuby Szmajkowskiego oraz Poli Gonciarz. Wygrany został przebrany za Kendricka Lamara, zaś wymieniona uczestniczka wyglądała jak Beyonce. Z brytyjskiego dziennika dowiadujemy się:

Kuba Szmajkowski, polska gwiazda z 163 tysiącami obserwujących na Instagramie, wygrał drugi odcinek 19. sezonu programu. (…) Wystąpił z utworem Kendricka Lamara "Humble" w pełnym blackface, sztucznymi warkoczykami i sztuczną brodą. Używał słowa na "n", które nie zostało ocenzurowane podczas emisji. Aktorka Pola Gonciarz także przyciemniła skórę, wcielając się w Beyonce z jej utworem "If I Were a Boy".

W minionych edycjach show również zauważono rasizm. Co na to Polsat?

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy w "Twoja twarz brzmi znajomo" zauważono styl blackface. Pomimo narastającej krytyki, produkcja nie wyraziła skruchy. Temat stał się popularny także w innych serwisach, między innymi w Sky News, Indy100 czy Variety. W ostatnim tytule możemy przeczytać komentarz przedstawiciela firmy Banijay, która jest związana z producentem programu, Endemol Shine Polska. Czego możemy się z niego dowiedzieć? "Banijay potępia lokalny sposób wydania "Twoja twarz brzmi znajomo" przez Endemol Shine Polska, który jest sprzeczny z globalnymi wartościami naszej grupy" - oznajmił rzecznik Banijay. Dodał ponadto: "Trwa wewnętrzne dochodzenie i zostaną podjęte odpowiednie środki". Jak do tej krytyki odniósł się Polsat? "Nie będziemy wypowiadać się na ten temat" - przekazuje rzecznik stacji, Tomasz Matwiejczuk w rozmowie z Wirtualnemedia.pl. Po zdjęcia z show zapraszamy do galerii.