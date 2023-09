Górniak zastanawiała się nad kawą z Dodą. Dostała propozycję. Dość złośliwą

O tym, że Doda i Edyta Górniak za sobą nie przepadają, wiedzą już wszyscy. Żadna jakoś szczególnie się z tym nie kryje. Na ramówce Polsatu Edyta nie podała nawet Dodzie ręki, tłumacząc to potem pokrętnie faktem, że "podawała ją tylko starszyźnie". Czy ten konflikt kiedyś się skończy? W końcu topór wojenny z Justyną Steczkowską, z którą Rabczewska też się przed laty kłóciła już został zażegnany, a starsza koleżanka wystąpiła nawet na recitalu z okazji 20-lecia kariery Dody.

Doda zaprosiła Edytę na kawę. Było złośliwie

Jakiś czas temu portal Świat Gwiazd zapytał Edytę Górniak, czy jest gotowa na to, by pogodzić się z Dodą i wybrać się z nią na kawę. Gwiazda hitu "To nie ja" odpowiedziała, że do tego nie dojdzie i podała powody. "Są osoby, które potrzebują adrenaliny i nakręcają sobie sytuacje, lubią być w charakterze ofiary, "Mam wrażenie, że jest bombą zegarową, która krąży po show-biznesie i ciągle coś wybucha", "Ma dużo nerwów, których nie przerobiła" - tłumaczyła Edyta. Doda udzieliła ostatnio wywiadu "Party", gdzie została zapytana o to samo. Wokalistka odniosła się do wymienionych przez reportera złotych myśli Edyty. Na końcu zaprosiła ją na kawę. W bardzo złośliwy sposób.

Jeżeli chodzi o bombę to totalnie się zgadzam. Nawet jak odbierałam MTV Europe Music Awards to wyszłam w stroju seksbomby (...). To jest wszystko kwestia energii. Jeżeli nie odpalasz bomby intencjonalnie, to ci nie wybuchnie w rękach. Są ludzie, którzy z granatem są w stanie przejść cały Wietnam (...). A jeżeli chodzi o pierwszy punkt - z pierwszą częścią się zgodzę, bo mam wrażenie, że odnosi się tutaj do sytuacji z konferencji prasowej, kiedy mi nie podała ręki, a wszystkim tak. Trzeba mieć duży talent, żeby zrobić z siebie ofiarę i nie podać ręki do niepodanej ręki. No to tutaj nie jestem w stanie się do tego odnieść, bo jest to bełkot i idiotyczne dla mnie (...). Jeśli chodzi o kawę z Edytą Górniak, to mam propozycję. Mam Meet&Greet na Aquaria Tour, oczywiście on się sprzedał bardzo, tam jest i kawa, i herbata, i jeszcze jest coś fajnego, i nie trzeba nikomu podawać ręki. Ale będzie ze mną zdjęcie - odpowiedziała kąśliwie Doda.

Doda jest w show-biznesie 20 lat. Oto jej największe konflikty

Doda przez 20 lat swojej kariery jako naczelna polska skandalistka zdążyła narobić sobie wielu wrogów. Nie będziemy wspominać tu o byłych związkach, ale jeśli chodzi o "znajomych" z branży to doskonale znane są sprawy z Justyną Steczkowską, Edytą Górniak, Agnieszką Woźniak-Starak, Tomkiem Lubertem, reżyserem TVP Mikołajem Dobrowolskim, Mają Sablewską i wieloma innymi. Część z nich została już zażegnana. Może i na pojednanie z Edytą Górniak przyjdzie czas?