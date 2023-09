Aerosmith to amerykański zespół rockowy założony w 1970 rok, który podbił serca fanów na całym świecie. Na swoim koncie mają hity, takie jak "I Don't Want to Miss a Thing", "Dream On" czy "Sweet Emotion". Po ponad 50 latach na scenie Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer i Brad Whitford podjęli decyzję o zakończeniu działalności zespołu. Zanim jednak, fani mają okazję po raz ostatni ich zobaczyć podczas pożegnalnej trasy "Peace Out: The Farewell Tour". Część dat musiała zostać przełożona.

Aerosmith nagle przerywa trasę koncertową

Media obiegła niezwykle smutna wiadomość dla fanów Aerosmith. Zespół nagle musiał wstrzymać trasę koncertową ze względu na problemy zdrowotnego jednego z członków grupy. Steven Tyler podczas jednego z ostatnich wydarzeń uszkodził struny głosowe i otrzymał od lekarza zakaz śpiewania na najbliższe 30 dni. Przypominamy, że to nie pierwszy raz kiedy grupa przekłada koncerty ze względu na wokalistę. W 2022 roku trafił na odwyk po tym jak po dziesięciu latach wrócił do uzależnienia od narkotyków.

Jestem załamany diagnozą otrzymaną od lekarza, który zakazał mi śpiewać przez 30 dni. Podczas sobotniego koncertu doznałem uszkodzenia strun głosowych, co doprowadziło do krwawienia. Jesteśmy zmuszeni przełożyć kilka terminów, abyśmy mogli wrócić i dać wam występ, na jaki zasługujecie - przekazał Steven Tyler na Instagramie zespołu Aerosmith.

Aerosmith przekłada koncerty na przyszły rok

Sześć dat z amerykańskiej i kanadyjskiej części trasy koncertowej zostały przełożone na styczeń i luty przyszłego roku. Zespół poinformował, że wszystkie zakupione bilety zachowują ważność, a ci, którzy nie dadzą radę dotrzeć na wydarzenia, mają możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy. "Wszystkie wcześniej zakupione bilety zostaną uhonorowane za przełożone terminy. Zwrot pieniędzy będzie dostępny dla osób, które nie mogą wziąć udziału. Fani z pytaniami dotyczącymi zwrotów proszeni są o kontakt z punktem zakupu." Zdjęcia Aerosmith znajdziesz w naszej galerii na górze strony.