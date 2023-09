Odszedł słynny śpiewak operowy. Pożegnała go garstka osób

W Domu Artystów Weteranów w Skolimowie wielka tragedia. 1 września w wieku 98 lat odszedł znany śpiewak operowy, Zdzisław Zaczyk. 12 września odbył się pogrzeb tenora. Jego rodzina zwróciła się ze specjalną prośbą do żałobników.

Zdzisław Zaczyk odszedł w wieku 98 lat. Rodzina ma prośbę do żałobników

Ostatnie pożegnanie artysty odbyło się w Domu Aktora w Skolimowie. W sieci pojawił się nekrolog - to właśnie tam córka i żona zmarłego zaapelowały do jego bliskich. Chodzi o to, by zamiast kwiatów wpłacili pieniądze na szczytny cel.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 12 września 2023 roku o godzinie 12.00 w Kaplicy Domu Aktora w Skolimowie, po czym nastąpi odprowadzenie prochów Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wolskim ul. Wolska 138/140 w Warszawie. Wejście na Cmentarz godz. 14:30. O czym zawiadamiają Żona i Córka. Zamiast kwiatów prosimy o wpłatę na rzecz Domu Aktora - możemy przeczytać w nekrologu.

Odszedł wybitny śpiewak. Pożegnał go ZASP

Słynnego tenora w emocjonalnym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych pożegnał również Związek Artystów Scen Polskich. Wspomniane zostały jego największe osiągnięcia. Nie zabrakło też słów o tym, jakim był człowiekiem.

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że dziś w nocy w Skolimowie, odszedł wspaniały tenor — Zdzisław Zaczyk, uczeń Ady Sari. Debiutował 16 lutego 1954 r. na scenie Operetki Warszawskiej, gdzie zagrał w pierwszej premierze, inaugurującej działalność nowej placówki. W "Domku trzech dziewcząt" Franciszka Schuberta w reż. Zbigniewa Sawana śpiewał partię kompozytora. Był Hubertem w "Cnotliwej Zuzannie" Jeana Gilberta, Edwinem w "Księżniczce Czardasza" Emmericha Kalmana, Księciem Gigi, a także Alfredem w "Zemście nietoperza" Johanna Straussa. Orfeuszem w "Orfeuszu w piekle" Jakuba Offenbacha. I można by tak wymieniać bez końca...(...) Był bardzo pogodnym, ciepłym i życzliwym człowiekiem, będzie nam Go bardzo brakowało... Żonie — naszej Koleżance — Agnieszce Byrskiej składamy ogromne wyrazy współczucia - napisano.