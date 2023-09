Blanka Lipińska należy do grona celebrytek, które chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Już w przeszłości wspominała, jak wyglądało jej dzieciństwo i nie ukrywa, że w jej domu nie zawsze się przelewało. Wychowywała się w biednej rodzinie, która z czasem zaczęła się dorabiać spokojnego statusu, co pozwoliło im wieść znacznie bardziej komfortowe życie. Teraz autorka erotyków opowiedziała o relacjach z rodzicami i tym, jak ją wychowywali. Obowiązywały kary.

Blanka Lipińska o przemocy w domu

Blanka Lipińska nie ukrywa, że rodzice wiele ją nauczyli. To właśnie dzięki nim nauczyła się szacunku do pieniędzy i do dziś, będąc w bardzo komfortowej sytuacji finansowej stara się je wydawać rozważnie. Dzieciństwo miało jednak również ciemne strony. W rozmowie z Żurnalistą wspomniała, że rodzice stosowali wobec niej i rodzeństwa przemoc, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Bywało tak, że musiała spędzić długie rodziny na pouczających rozmowach z ojcem.

Mama raczej lubiła krótkie, treściwe i mocne rozwiązania w kwestiach kar. Tata stosował przemoc psychiczną, bo brał nas z bratem na rozmowę, która trwała cztery godziny. Zaczynał się od tańca godowego waleni. Mama dawała nam w d*pę - wspominała Blanka Lipińska w rozmowie z Żurnalistą.

Blanka Lipińska wprost o wpływie dzieciństwa na jej życie

Blanka Lipińska nawiązała również do tego, jak różni się wychowywanie dziś, w stosunku do jej czasów dzieciństwa. Uważa, że stosowanie kar cielesnych czy psychicznych przez jej rodziców miało związek z niską świadomością na temat rodzicielstwa. Jednocześnie zaznacza, że nie czuje się przez nich w żaden sposób pokrzywdzona i nie odbiło się to na jej dorosłym życiu. "Rozumiem, że w XXI wieku to jest bardzo niepopularne, bardzo niepoprawne mówienie, że jako dziecko miałam wymierzane kary cielesne, ale tak faktycznie było. Czy moi rodzice umieli inaczej? Myślę, że to trochę była wina czasów, ale nie mam żadnych deficytów z tego powodu" - dodała. Zdjęcia Blanki Lipińskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.