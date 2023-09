Mama aktorki z "Klanu" jest poważnie chora. "Powoli odchodzi w inny świat"

Dorota Naruszewicz zyskała rozpoznawalność dzięki roli Beaty Chojnickiej-Boreckiej w serialu "Klan". Z produkcją związana była od początku, ale w 2011 roku zrezygnowała z udziału w serialu i skupiła się na wychowywaniu córek: Niny i Neli, a jej rolę przejęła Magdalena Wójcik. Powodem odejścia z produkcji były też plany wyprowadzki z kraju. Beata Naruszewicz w 2005 roku wzięła ślub z prawnikiem Tomaszem Żórawskim i po kilku latach związku poleciała z nim do USA. Niedawno ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, a aktorka bardzo mocno przeżyła rozstanie. W najnowszym wywiadzie wyznała, że nie potrafiła sobie sama poradzić z emocjami po rozpadzie małżeństwa i szukała pomocy u specjalistów. Opowiedziała też o relacjach z ciężko chorą mamą.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda korzysta z medycyny estetycznej. To jej ulubiony zabieg

Dorota Naruszewicz przeżyła trudne rozstanie. Pomocy szukała u specjalisty

Dorota Naruszewicz kilkukrotnie wspominała w wywiadach, że rozwód był dla niej bardzo trudnym przeżyciem. "Poszłam do psychiatry, pogadałam, popłakałam. On mi pomógł. Nie bałam się pomóc sobie w momencie, gdy poczułam, że nie jest fajnie. Trzeba patrzeć w przód i walczyć o siebie. Jeśli trzeba podjąć trudną decyzję o wizycie u specjalisty, to nie ma na co czekać" podkreśliła w podcaście "Damy w mieście". Aktorka nie zdecydowała się na terapię, ale poszła do lekarza po doraźną pomoc.

Nie byłam na terapii, poszłam tylko do psychiatry i dostałam lekarstwa. Bardzo mi one pomogły odzyskać równowagę - wyznała w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia".

Dorota Naruszewicz o stanie zdrowia mamy. "Powoli odchodzi w inny świat"

Dorota Naruszewicz wyznała w jednym z wywiadów, że jej mama Bożena choruje na Alzheimera. Wyjawiła, że w pewnym momencie opieka nad nią była już dla niej za trudna i musiała zatrudnić specjalistyczną pomoc. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" podkreśliła, jak bardzo czuje się za odpowiedzialna za mamę. "Odkąd zdiagnozowano u niej tę chorobę, czyli od 2017 r., nasza więź jest specyficzna. Z wiekiem dzieci często przejmują rolę po rodzicach, stają się ich opiekunami. Choroba mamy jeszcze bardziej to uwypukliła. Patrząc, jak staje się bezradna, czuję się za nią odpowiedzialna. Coraz bardziej chcę być przy niej" - podkreśliła aktorka. W rozmowie zdradziła też, w jakim stanie jest jej mama.

Widzę, jak mama powoli odchodzi w inny świat. Na szczęście mnie poznaje - wyznała Dorota Naruszewicz.

Dorota Naruszewicz niedawno świętowała 52. urodziny. Pokazała się bez makijażu

Dorota Naruszewicz niedawno obchodziła 52. urodziny. Niedawno opublikowała w sieci zdjęcie bez makijażu. "Cudownych, naturalnych, wygniecionych, pomarszczonych, kolorowych, słońcem przebarwionych, rozjaśnionych, poczochranych i głębokich snów wam życzę!" - dodała. Więcej zobaczysz tutaj.