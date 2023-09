Pilne! Pavlović bez makijażu. Polacy w szoku: Ja pani nie poznaję

Iwona Pavlović zdobyła sporą rzeszę fanów dzięki "Tańcowi z gwiazdami", gdzie od lat zasiada w fotelu jurorskim i jednocześnie daje solidną dawkę rzetelnych opinii. W wolnych chwilach tancerka udziela się w mediach społecznościowych i pokazuje, jak wygląda jej życie. Ostatnio zaskoczyła ich zdjęciem w całkowicie nowej odmianie. Zapozowała bez grama makijażu i w nieułożonych włosach.

Zobacz wideo Ivona Pavlovic cieszy się z wygranej Joanny Mazur i komentuje zachowanie Gimpera

Iwona Pavlović pozuje bez makijażu

Jurorka "Tańca z gwiazdami" zazwyczaj pokazuje się w mediach w pełni dopracowanej odsłonie - elegancko zaczesane włosy z gładką grzywką oraz pełny makijaż, to codzienność. Wygląda jednak na to, że w związku z przerwą w emisji, a co za tym idzie również w nagraniach "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović wrzuciła całkowicie na luz i pokazała, jak wygląda w całkowicie naturalnej. Tym oto sposobem na Instagramie ukazało się zdjęcie w burzy loków i bez grama makijażu.

Dzisiaj sauté i z piorunem na głowie... Taki nastrój. Miłego dnia #balanganagłowie - pisała Iwona Pavlović na Instagramie.

Iwona Pavlović w komentarzach otrzymała mnóstwo komplementów. Fani pisali jej, że wygląda pięknie i są zachwyceni jej włosami. "Pięknie, naturalnie.", "Mega.", "Ślicznie pani Iwonko." - czytamy. Inni z kolei przyznali, że w takiej odsłonie ciężko ją poznać. "Ja pani nie poznaje, ale pani ładnie wygląda."

Iwona Pavlović może pożegnać się z pracą w "Tańcu z gwiazdami"

Objęcie stanowiska dyrektora programowego w Polsacie przez Edwarda Miszczaka wywołała spore poruszenie. Zaserwował szereg zmian, na wskutek których między innymi Katarzyna Skrzynecka pożegnała się z posadą w stacji. Okazuje się, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tej jesieni nie będziemy mogli zobaczyć nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Niewykluczone, że w nowej odsłonie zabraknie części jurorów. "Nasze źródła donoszą, że produkcja chce "odświeżyć" format także poprzez zmianę jurorów. – Najpewniej nie zobaczymy Iwony. Nie wiadomo, co z Andrzejem Grabowskim. Jak będzie, przekonamy się we wrześniu" - donosi informator jednego z serwisów. Zdjęcia Iwony Pavlović znajdziesz w naszej galerii na górze strony.