Księżna Kate od lat wspiera organizacje charytatywne zajmujące się uzależnieniami. 12 września wybrała się do więzienia dla mężczyzn High Down w Surrey jako ambasadorka fundacji Forward Trust, aby sprawdzić, jak organizacja wspiera więźniów i ich rodziny w walce z uzależnieniami. W placówce przebywa około 1100 więźniów. Tego dnia zachwyciła w eleganckim, granatowym garniturze od znanego projektanta. Baczni obserwatorzy zwrócili uwagę na zabandażowaną dłoń księżnej Walii. Jak się okazuje, miała drobny wypadek, który wymagał opatrunku.

Księżna Kate w więzieniu. Miała ważną misję związaną z jej wieloletnią pracą na rzecz fundacji

Księżna Kate pojawiła się w więzieniu w Surrey w granatowym garniturze od Alexandra McQueena, złotej biżuterii luksusowej marki Daniella Draper i granatowych szpilkach od Gianvito. Uwagę paparazzi od razu zwróciła jej zabandażowana, prawa dłoń. Jak się okazuje, księżna zraniła się podczas zabawy ze swoimi dziećmi na trampolinie. "To mały uraz, nic poważnego" - uspokoił rzecznik pałacu Kensington. Podczas wizyty żona księcia Williama musiała przejść specjalne procedury bezpieczeństwa, którym podlegają wszyscy goście wpuszczani na teren więzienia, w tym także rodziny osadzonych. Placówka stara się uczynić to doświadczenie pozytywnym, zwłaszcza dla odwiedzających miejsce dzieci.

Podczas spotkania księżna Walii rozmawiała z osadzonymi, których droga do więzienia zaczęła się właśnie od uzależnienia. Rozmawiała o ich problemach z narkotykami i alkokolem i zapewniała, że jest przekonana, że uzależnienie nie jest wyborem. Więźniowie opowiadali o wsparciu, jakie otrzymują zarówno od placówki, jak i od fundacji, w tym m.in.programie "The Bidge", który oparty jest na abstynencji, "Stepping Stones", który polega na udzielaniu pomocy osobom uzależnionym i "Family Ties" - serii warsztatów, która ma na celu poprawienie komunikacji między bliskimi. Księżna Walii odwiedziła także więzienną restaurację, gdzie rozmawiała z wolontariuszami, którzy współpracują z organizacjami charytatywnymi. Bliska osoba powiązana z pałacem Kensington wyznała w rozmowie z magazynem "Hello", że wizyta w zakładzie karnym była dla księżnej niezwykle inspirująca.

Księżna Kate od lat zajmuje się problemem uzależnień. Traktuje to jako misję

Księżna Kate od początku swojej społecznej działalności, zaangażowana była w problem uzależnień i szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Już od czasu ślubu z księciem Williamem w 2011 roku współpracowała z organizacjami charytatywnymi zajmującymi się uzależnieniami od narkotyków. W czerwcu 2021 została ambasadorką fundacji Forward Trust i kontynuuje te misje, czego najlepszym przykładem jest jej wizyta w więzieniu w Surrey.