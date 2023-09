Anna i Robert Lewandowscy od lat tworzą udany związek, który w dniu dziesiątej rocznicy odnowili przysięgę i zorganizowali huczne kilkudniowe wesele we włoskim klimacie. Fani jednak twierdzą, że od jakiegoś czasu zakochani mogą przeżywać kryzys. Zauważyli, że piłkarz nie nosi obrączki. Dorzucili do tego teorię o tym, jakoby sama Lewa miała romansować z innymi mężczyznami. Małżeństwo w końcu odniosło się do plotek.

Anna i Robert Lewandowscy odnoszą się do plotek o romansie

Zaczęło się niewinnie - użytkownicy Wykopu założyli dyskusję na temat tego, że nad związkiem Lewandowskich zebrały się czarne chmury. Sytuacja została nazwana "uniwersum bachaty", a jej bohaterami są taneczny partner Anny Lewandowskiej Mathias, peruwiański trener personalny Beluso oraz Pol, z którym samotnie poleciała na Dominikanę. Oliwy do ognia dolał fakt, że Robert Lewandowski w wywiadzie dla Meczyków nie miał na sobie obrączki. Na InstaStories trenerki fitness ukazało się zdjęcie, na którym przytulała się wraz z córką i mężem. ZOBACZ TEŻ: Lewandowską i trenera łączy coś więcej? Ekspert od mowy ciała bez złudzeń: Widać to w gestach [PLOTEK EXCLUSIVE]

Od rana przytulaski - pisała Anna Lewandowska na InstaStories.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska reaguje na komentarze o romansie

Anna Lewandowska spotkała się ostatnio z falą nieprzychylnych komentarzy, a wszystko przez taniec. Po wyprowadzce do Hiszpanii zaczęła uczęszczać na zajęcia z bachaty, gdzie poznała przystojnego trenera Mathiasa Fonta. Wielokrotnie chwaliła się nagraniami z treningów, a w pewnym momencie oświadczyła nawet, że ten stanie się częścią jej biznesu. W jej aplikacji pojawiły się filmy z poradnikami tanecznymi, a to spotkało się ze sporymi obawami obserwatorów. "Robert Lewandowski, masz się o co bać.", "Robercik płakał, jak oglądał.", Co na to pan Lewandowski?" - czytaliśmy. Anna Lewandowska zareagowała dość wymijająco. "Tak, użytkownicy mojej aplikacji też sobie bardzo cenią Mathiasa!" - napisała. Zdjęcia Anny i Roberta Lewandowskich znajdziesz w naszej galerii na górze strony.