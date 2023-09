Księżna Kate regularnie pojawia się na sportowych wydarzeniach, a gdy tylko jest możliwość, sama dołącza do rozgrywek. Wiele razy widzieliśmy ją, chociażby podczas gry w tenisa czy na regatach. Żona księcia Williama przejęła obowiązki księcia Harry'ego i została patronką Angielskiego Związku Rugby. Nie ma wątpliwości, że jest odpowiednią osobą na to miejsce. 9 września w ramach tych obowiązków pojawiła się na trybunach podczas Pucharu Świata w Rugby. Kibicowała drużynie Anglii, która mierzyła się z Argentyną na Stade Velodrome w Marsylii. Księżna Kate pojawiła się cała na biało i wyglądała zjawiskowo, chociaż złamała pewną regułę.

Księżna Kate cała na biało podczas meczu. Zaliczyła wpadkę?

Księżna Kate po raz kolejny pokazała swój ekologiczny stosunek do mody. Założyła biały garnitur złożony z marynarki i rozszerzanych spodni Alexandra McQueena, który miała już na sobie podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów w sierpniu 2022 roku. Jest on warty 11 tysięcy złotych. Dobrała do niego białą bluzkę, szpilki w tym samym kolorze oraz torebkę w odcieniu kości słoniowej Massimo Dutti. Nie zabrakło też biżuterii składającej się z diamentowych kolczyków i pasującego naszyjnika. Ten biały total look były z pewnością dobrym wyborem, gdyby nie pewna zasada, którą księżna Kate złamała. Chodzi o regułę "zakazu bieli po Święcie Pracy".

Aby obejrzeć mecz Anglii i Argentyny, księżna odstąpiła od często dyskutowanej zasady "zakazu bieli po Święcie Pracy" i założyła piękny, całkowicie biały strój składający się ze spodni z szerokimi nogawkami, wpuszczonej koszuli i jednorzędowej marynarki - czytamy na portalu Harper's Bazaar.

To święto w Stanach Zjednoczonych przypada na pierwszy poniedziałek września i według starej zasady po tej dacie powinniśmy schować białe ubrania do szafy. Jej łamanie przez długi czas uchodziło za modowe faux pas. Obecnie jednak raczej odchodzi się od tej reguły, biel jest w trendach i można ją nosić także jesienią. Zdjęcia księżnej Kate z meczu rugby znajdziecie w galerii na górze strony.