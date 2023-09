Pierwszy odcinek „The Real Housewives. Żony Warszawy" prezentował się w opinii wielu widzów nudnie. Czy emisja drugiego zmieni nastroje? Jak zapowiada Polsat, panie będą w nim zacieśniać znajomości, co zaowocuje serią dram i konfliktów. Przyjemny w założeniu rejs katamaranem zakończy się ostrą wymianą zdań między Basią, a Moniką. "Pamiętam palącą nienawiść w oczach Moniki", wspomni później Basia. Uczestniczki reality show Polsatu oddadzą się później luksusowej rozrywce - pójdą na wyścigi konne na sopocki hipodrom. Aby nikt nie miał wątpliwości, że podziwiać konie przyszły prawdziwe kobiety sukcesu, żony Warszawy zadbają o oryginalne kreacje. W takim wydaniu na pewno wyróżniały się z tłumu, co podsumuje później dobitnie jedna z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczestniczki "The Real Housewives. Żony Warszawy" wyolbrzymiają sukces i naginają rzeczywistość"? Jedna z nich nie ma złudzeń. "Będzie to miało miejsce"

Uczestniczki zrobiły rewię mody

"Jaki kraj takie Ascott" - stwierdzi w drugim odcinku "The Real Housewives. Żony Warszawy" Magda, która na hipodrom przyszła w fascynatorze zakupionym w Londynie. Przejść obojętnie nie dało się obok Moniki Żochowskiej. Bizneswoman założyła na siebie obszerną, falbaniastą zieloną suknię z fascynatorem w kształcie żuka, czym wyróżniała się zdecydowanie na tle innych uczestniczek programu Polsatu. "Wyglądamy ekskluzywnie a jednocześnie jakby nas wszystkie poj***ło - skwituje po wszystkim Anita, starająca się wyrosnąć na prawdziwą mistrzynię ciętej riposty tego programu. Która z nich wypadła jednak najlepiej? Wszystkie zdjęcia z wyścigów znajdziesz w galerii na górze strony.

Uczestniczki 'Żon Warszawy' na wyścigach konnych Fot. Krystian Szczęsny / materiały prasowe Polsat

Kim jest Monika z "Żon Warszawy"?

Przebrana za żuka Monika Żochowska z "Żon Warszawy" to właścicielka firmy kosmetycznej, która przez swoje sukcesy w tej branży, nazywa się królową. Może pochwalić się m.in. wprowadzeniem na polski rynek rękawiczki do demakijażu zmywającej kosmetyki tylko przy użyciu wody. Uczestniczka pierwszej edycji "The Real Housewives. Żony Warszawy" mieszkała i studiowała w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Belgii, Londynie i Dubaju. Od zawsze za najwspanialsze miejsce na świecie uważa jednak Warszawę, gdzie żyje na co dzień. Wciąż dużo podróżuje, tyle że od kilku lat z rodziną: partnerem, dwuletnim synem i jego dziadkami. Jej pasją są diamenty. Jest certyfikowanym znawcą tych kamieni.