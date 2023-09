Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się już 15 października, a partie dokładają wszelkich starań, aby przyciągnąć do siebie nowych wyborców. Z tego powodu organizowane są konferencje prasowe oraz spotkania w poszczególnych miejscowościach i wsiach. Okazuje się, że PiS obrał za taktykę zagwarantowanie mieszkańcom Ślesinia w województwie wielkopolskim koncertu ze specjalną niespodzianką. Na scenie u boku lidera Bayer Full wystąpił Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. Tanio raczej nie było.

Wiceminister PiS-u zaśpiewał z liderem Bayer Full

Z początkiem września odbył się kolejny etap "Bitwy regionów", podczas której członkinie Kół Gospodyń Wiejskich miały okazję promować swoje regionalne potrawy i bogactwa kulinarne. Impreza została okraszona występami największych gwiazd takich jak Bayer Full, którzy zaprosili na scenę Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miał on okazję wystąpić u boku lidera zespołu Sławomira Świerzyńskiego z utworem "Wszyscy Polacy to jedna rodzina". Później Ryszard Bartosik prosto ze sceny nawiązał do 500+ i śmiechom nie było końca. "Starajcie się, my chcemy wydać te pieniądze!" - wykrzyczał wiceminister z PiS-u. Wszystkim pochwalił się na Facebooku, publikując zdjęcia z imprezy.

Wrzesień zaczął się intensywnie - na piątkę z plusem - pisał Ryszard Bartosik na Facebooku.

Wiadomo, ile mógł kosztować duet Bartosika z liderem Bayer Full

Można się domyślać, że koncert Bayer Full i duet Ryszarda Bartosika z samym liderem grupy raczej nie należał do tanich. Według doniesień Faktu zespół inkasuje za występ co najmniej 25 tysięcy złotych. Wydarzenie było organizowane przez burmistrza Ślesina, jednak finansowało je Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa, czyli organizacje państwowe. Warto zaznaczyć, że sam Bartosik jest piątym kandydatem z listy PiS-u do Sejmu w tamtejszym okręgu wyborczym. Więcej zdjęć Ryszarda Bartosika znajdziesz w naszej galerii na górze strony.