Khloe Kardashian przez dłuższy czas spotykała się z Tristanem Thompsonem. Para doczekała się nawet córki, True. Jednak media co chwila donosiły o zdradach i romansach sportowca. Jedna z nich doprowadziła do wybuchu niezłej afery. Koszykarz przyznał, że na imprezie doszło do zbliżenia między nim a Jordyn Woods. Ta zresztą nie zamierzała trzymać tego w tajemnicy, bo bardzo chętnie opowiadała o namiętnym spotkaniu. Udzieliła nawet wywiadu w programie telewizyjnym Jady Pinkett Smith. Nie byłoby w tym nic tak emocjonującego, gdyby nie fakt, że Woods była jedną z bliższych przyjaciółek... Kylie Jenner. Choć wtedy zerwały ze sobą kontakt, niedawno odnowiły znajomość.

Zobacz wideo Kylie Jenner dodała znaczące nagranie. Wyjawiła powód rozstania?

"Najlepszy duet powraca". Szykuje się kolejna drama z udziałem Kylie Jenner?

W sieci aż zawrzało, gdy na portalach społecznościowych zaczęło krążyć nagranie z udziałem Kylie Jenner. Jednak nie ona wywołała tyle emocji, a jej towarzyszka. Celebrytka wybrała się na zakupy z Jordyn Woods. Jak widać, obie panie pogodziły się pomimo afery sprzed lat. Zakopanie wojennego topora uczciły w bardzo klasyczny dla siebie sposób - wybrały się na zakupy.

Reakcje internautów były dość podzielone. W sekcji komentarzy na Tiktoku można znaleźć dużo głosów wspierających Jordyn. Niektórzy uważają, że powinna odciąć się od Kardashianek. "Czemu Jordyn nadal chodzi za nią?", "Jordyn następnym razem idź dumnie przodem" - pisali użytkownicy, sugerując, że celebrytka cały czas jest w cieniu znacznie popularniejszej przyjaciółki.

Z drugiej strony pojawiły się sugestie, że Kylie i Woods nigdy nie przestały się przyjaźnić. Fakt, że przestały się pojawiać razem, miał tylko wyciszyć aferę wokół jej romansu z Thompsonem. "Wątpię, żeby kiedykolwiek się pokłóciły" - pisała internautka. "Zgadzam się. Po prostu ukrywały się z tym" - odpowiedziała inna.

Nowy chłopak Kylie Jenner. Obściskiwała się z Timothee Chalametem na US Open

Rozstanie Kylie Jenner z Travisem Scottem z pewnością można zaliczyć do jednego z najgłośniejszych w tym roku. Celebrytka jednak szybko się po tym pozbierała i znalazła już pocieszenie w ramionach znanego aktora. Już kilkukrotnie była widziana z Timotheem Chalametem w czułych objęciach. Ostatnio na US Open, gdzie, zamiast śledzić rozgrywki, dosłownie spijali sobie z ust. Według zagranicznych informatorów ich związek nabiera rozpędu i może narodzić się z tego poważna relacja. Więcej zdjęć Kylie Jenner znajdziecie w galerii na górze strony.