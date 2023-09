W ostatnim odcinku "Doda. Dream Show" piosenkarka poruszyła temat trudnych relacji z bratem, który był także jej menadżerem. "Temat mojego brata denerwuje mnie, bo tak naprawdę nasze drogi się rozeszły, kiedy on poszedł na studia, a ja poszłam do liceum. W ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, mój brat mnie chyba nie lubił. Niech każdy sobie sam pomaga. On mi nigdy w niczym nie pomógł. Nie chcę, żeby mnie z nim łączyć" - mówiła. Wiele osób publicznych nie ma najlepszych stosunków z rodziną. Brat Karasia nie utrzymuje z nim kontaktu, Iga Świątek ma chłodne relacje z mamą, a Anna Wendzikowska dopiero niedawno pogodziła się ze swoją.

Robert Karaś nie rozmawia z bratem od lat

To, że Robert Karaś ma złe relacje z bratem, wyszło na jaw podczas ostatniej afery dopingowej. Sebastian Karaś opublikował obszerny wpis w mediach społecznościowych. Wyznał, że został zablokowany przez brata i nie rozmawiają od czterech lat.

Uważam, że obecny sposób wypowiadania się Roberta w mediach jest tragiczny! Nie rozumiem, jak można być tak wulgarnym, aroganckim i pewnym siebie człowiekiem… - nie szczędził mocnych słów Sebastian Karaś.

Iga Świątek ma chłodne relacje z mamą

Ojciec Igi Świątek bardzo wspiera jej karierę i pojawia się z nią na turniejach. Nigdy jednak nie towarzyszy jej mama. Dorota Świątek w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty mówiła m.in. że wiele poświęciła, aby zapewnić córkom możliwość rozwoju. W tym samym wywiadzie przyznała, że jej kontakt z córką jest ograniczony.

Zawsze gratuluję córce wygranych tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony. Iga często przebywa za granicą, ma bardzo napięty terminarz i wiele obowiązków (...). Poza odległością i napiętym grafikiem na nasze relacje wpływają też czynniki rodzinne, ale nie chciałabym zgłębiać tematu. Tu postawmy kropkę - mówiła.

Iga Świątek na BNP Paribas Poland Open KAPiF.pl / KAPiF.pl

Anna Wendzikowska dopiero niedawno pogodziła się z mamą

Anna Wendzikowska kilka lat temu wyznała na Instagramie, że nie utrzymuje kontaktów z rodzicami. "Miałam w domu tak wyśrubowane wymagania, że nie było wyjścia. Słabo to wspominam, ponieważ musiałam uczyć się mnóstwa bezsensowych rzeczy, zamiast rozwijać się w tym, co było moje. Tylko dlatego, że oczekiwano ode mnie, że z każdego przedmiotu będę miała szóstkę. Koszmar" - gorzko wspominała. Niedawno jednak wszystko się zmieniło. Wendzikowska opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z mamą. "Miałam z moją mamą okres trudnej relacji. Nie musiałyśmy, bo mogło to się inaczej skończyć, ale udało nam się znaleźć drogę do siebie z powrotem i to jest dla mnie z ostatnich miesięcy czy lat najszczęśliwsze wydarzenie, zwłaszcza że niedawno odszedł mój tata" - opowiadała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Anna Wendzikowska z mamą Instagram.com/aniawendzikowska

Wojciech Szczęsny zerwał kontakt z ojcem

Bramkarz nie rozmawia z ojcem od dekady. Maciej Szczęsny w jednym z wywiadów opowiedział, jak wyglądała jego ostatnia rozmowa z synem, zanim ten zerwał kontakt. Wojciech Szczęsny w programie Canal+ "Prosto w szczenę" wprost wskazał, kto jego zdaniem jest winny braku relacji.

Czy rozmawiamy? Nie, nie, nie. Już od długiego czasu. Dlaczego? Bo nie bardzo jest ochota z obu stron, najkrócej mówiąc. Kontakt zerwałem ja, więc można wywnioskować, kto nabroił.

Maciej Szczęsny, Wojciech Szczęsny Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Wyborcza.pl

Joanna Koroniewska wcześnie straciła mamę. Z ojcem nie rozmawia

Ojciec Joanny Koroniewskiej w dzieciństwie wyjechał do Niemiec i zostawił rodzinę. Mama aktorki zmarła na raka, gdy ta była na studiach. W 2021 roku Leszek Koroniewski udzielił wywiadu "Dobremu Tygodniowi", w którym powiedział, że musiał wyjechać ze względów politycznych. Stwierdził, że kontakt z córką urwał się, gdy aktorka zaczęła rozwijać karierę. Koroniewska zdecydowała się odpowiedzieć we wpisie na Instagramie.

Drogi tato. Ten samolot już odleciał. Wiele lat temu. Życzę ci wszystkiego dobrego, po raz kolejny przypominając, że najlepiej kontaktować się z bliskimi osobiście, nie przez publikacje w gazetach, bo to najdobitniej świadczy o prawdziwych intencjach człowieka.

Joanna Koroniewska KAPiF.pl