Ewa Farna od lat spełnia się jako wokalistka. Scena przyniosła jej nie tylko spełnienie zawodowe, ale i prywatne, gdyż to właśnie dzięki swojej pracy poznała miłość życia, czeskiego gitarzystę. Martin Chobot to mąż artystki. Para stanęła na ślubnym kobiercu około sześć lat temu, ale związek tworzą już dziesięć lat, o czym Farna wspomniała w ostatnim poście na Instagramie.

Najpierw była przyjaźń. Dziś są parą od dziesięciu lat

"Dziesięć lat razem. Jedna trzecia mojego życia" - oznajmiła Farna, publikując zdjęcie z ukochanym. Na romantycznej fotografii para tkwi w uścisku na scenie. Ukochany artystki przez lata występował z nią na koncertach jako gitarzysta. "Martin zaczynał w tym zespole z wolnej stopy. Dopiero po kilku latach po różnych perypetiach się związaliśmy. Nie było to tak, że wzięłam go do zespołu, bo się w nim zakochałam. To przyszło dużo później" - tak mówiła o początkach związku Farna w rozmowie z "Party". Dziś para ma dwójkę dzieci, Artura i Ellę. Fani wokalistki bardzo kibicują jej miłości, co widać po komentarzach w sieci. "Szczęścia i pomyślności na kolejne wspólne lata", "I życzę więcej takich lat w miłości szczęściu i wzajemnym zrozumieniu", "Gratulacje, dużo miłości dla was" - czytamy pod postem.

Farna przyznaje, że Martinowi nie jest łatwo być związanym z osobą rozpoznawalną

Wokalistka ma ogromne grono fanów. Na samym Instagramie śledzi ją 676 tys. osób. Wielokrotnie przyznaje, że jest silną kobietą, która nie boi się wyzwań. Jej ukochany idealnie do niej pasuje, co gwiazda wielokrotnie mówiła w mediach. "Mam świetnego faceta, który nie boi się być z silną kobietą. Podziwiam go za to. Wiem, że wiele kobiet nie potrafi znaleźć mężczyzny, który zaakceptuje to, że nie codziennie jest obiadek na stole, posprzątane w domu, a dzieci otoczone opieką. Trudno czasem być facetem gwiazdy – mężczyźni boją się, że to odbiera im męskość. Ale w domu nie mam potrzeby dominacji" - mówiła wokalistka w rozmowie z "Galą". Po zdjęcia Ewy Farnej zapraszamy do galerii na górze strony.