Ostatnie wyniki polskiej reprezentacji w piłce nożnej pozostawiają wiele do życzenia. Spotkania naszej kadry na boisku śledzą też gwiazdy show-biznesu, które często również otwarcie komentują formę zawodników. Mecze polskich piłkarzy regularnie ogląda Małgorzata Rozenek-Majdan, a także Monika Goździalska, czyli uczestniczka show "Żony Warszawy". Influencerka nie przebierała w słowach, komentując ostatnie poczynania Polaków.

Goździalska kibicuje polskim piłkarzom od dawna. Teraz jest załamana i ma radę dla Lewej

"Jestem załamana. Chociaż ja mam zawsze w sobie tak dużo pasji w tym kibicowaniu. Mnie się zawsze wydaje, że oni wygrają. Na co dzień nie jestem fanką piłki nożnej, ale jestem fanką grających Polaków. 2:0 to już jest troszeczkę niefajnie. To już jest słabo" - mówiła Goździalska w rozmowie z "Faktem". Co zdaniem influencerki należy zmienić w polskiej drużynie? "Zwolniłabym tego trenera, niech on pójdzie już na emeryturę. Jestem za znalezieniem w końcu porządnego trenera. Nie tylko nazwiska, bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy grali w Sochaczewie na święcie Żuru" - stwierdziła. Ponadto Goździalska ma pewną radę Anny Lewandowskiej. Uważa, że jej pomysł może poprawić postawę kapitana drużyny.

Myślę, że Ania powinna mu piec więcej ciasta z fasoli. To może, jak po prostu się naje, to będzie mu się lepiej latało po tym boisku - wyznała ironicznie influencerka.

Goździalska ma pewną teorię na temat zachowania niektórych piłkarzy

Nie jest sekretem, że piłkarze z polskiej reprezentacji nie muszą narzekać na sytuację finansową. Na ten wątek zwróciła uwagę także Goździalska. "Myślę, że tam jest za dużo pieniędzy. To jest tak, że niby od przybytku głowa nie boli, ale jak już jest dużo, to się nie za bardzo wszystkim chce. Mój ojczym mówi, że gdy w reprezentacji był np. Grzegorz Lato, to piłkarze mieli pasję do piłki. Teraz też mają pasję, ale chyba bardziej o te pieniądze chodzi. Wystarczy spojrzeć na naszych piłkarzy, jak przyjeżdżają na zgrupowanie. Od góry do dołu w jakiś markowych rzeczach. Wszystko błyszczy, świeci, a wystarczy spojrzeć na innych piłkarzy, no to chyba bardziej skromnie do tego podchodzą. Tutaj wychodzi typowa Polska" - oznajmiła influencerka. Po zdjęcia Moniki Goździalskiej zapraszamy do galerii.