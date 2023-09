Harry Styles niedawno podbił PGE Narodowy, a na jego występ w Polsce czekały prawdziwe tłumy fanów. Artysta nie może narzekać na brak pracy. Znalazł jednak chwilę na relaks. Aktualnie przebywa w Londynie. Fani Harry'ego Stylesa wpadli w szał na Twitterze po tym, jak wokalista został sfotografowany podczas kąpieli w stawie Hampstead Pond. Przy okazji błysnął umięśnioną sylwetką, którą zazwyczaj ukrywał pod stylowi ubraniami. Trzeba przyznać, że jest w doskonałej formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Cyms zdradza, jakie prezenty dostaje od fanek. Niektóre są naprawdę wyjątkowe

Harry Styles w kąpielówkach. Błysnął umięśnioną sylwetką. Fani w szoku

Harry Styles przez ponad 20 miesięcy był w trasie koncertowej Love on Tour promującej jego dwa ostatnie albumy - "Fine Line" oraz "Harry's House". Trasa rozpoczęła się 4 września 2021 r. i zakończyła 22 lipca 2023 r. we Włoszech. Artysta zapowiedział jednak, że zamierza zrobić sobie przerwę od koncertowania i zregenerować siły. 11 września fotoreporterzy zauważyli go w Londynie, gdy oddawał się orzeźwiającej kąpieli w publicznym stawie Hampstead Heath. Artysta tego dnia nie miał na sobie koszulki. Przy okazji zaprezentował smukłą sylwetkę, wyćwiczony brzuch i liczne tatuaże na ramionach i klatce piersiowej, które zazwyczaj zasłaniały idealnie dopasowane stylizacje. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani na platformie "X" (dawniej Twitter) chętnie udostępniali najnowsze zdjęcie artysty, nie kryjąc rozemocjonowania jego stylizacją i umiejętnościami pływackimi (wokalista chłodził się przed upałami nurkując). "Wyobraź sobie, że widzisz Harry'ego Stylesa w spodenkach kąpielowych nurkującego w tej samym stawie, myślę, że bym utonął" - pisał jeden z użytkowników "X".

Kim jest Harry Styles? Ma fanów na całym świecie

Harry Styles to brytyjski wokalista, który jest znany na całym świecie. Przed rozpoczęciem solowej kariery, mogliśmy podziwiać go w gronie innych artystów, z którymi tworzył One Direction. Dziś Styles skupia się na rozwijaniu marki osobistej. Jego koncerty słyną ze świetnej oprawy, pomysłowych kreacji oraz oczywiście doskonałego wokalu.