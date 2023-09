Agnieszka Kotońska to niekwestionowana gwiazda programu "Gogglebox". To właśnie dzięki niemu celebrytka zyskała największą popularność. Przed telewizorem zazwyczaj towarzyszą jej mąż Artur i syn Dyjan. Cała rodzina wspólnie komentuje oglądane formaty. W trakcie programu Kotońska przeszła niezwykłą metamorfozę. Schudła prawie 40 kg. Celebrytka wciąż eksperymentuje z wyglądem i nie boi się odważnych zmian. Teraz zabrała się za odświeżenie swoich włosów. Czy na pewno? ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kotońska pierwszy raz bez doczepów. Jej naturalne włosy nie są w najlepszym stanie

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała fragment filmu z wesela

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zafundowała sobie kolejne wizerunkowe zmiany?

Bohaterka programu TTV szczególnie uwielbia zmieniać to, co ma na głowie. Mogliśmy już zobaczyć ją w połyskującym blondzie, a także w różu. Fani docenili wtedy zaprezentowany przez celebrytkę "look Barbie". Teraz Agnieszka wrzuciła na swoją relację zdjęcie z warkoczami, spiętymi w wysoki kucyk na środku głowy. Warto jednak zwrócić uwagę, że prawdopodobnie jest to zdjęcie z 2020 roku. Fryzura wtedy zachwyciła wszystkich fanów. Na kolejnych relacjach możemy zobaczyć Agnieszkę w prostych włosach z różowym ombre. Być może gwiazda TTV tęskni za dawną odsłoną i postanowiła przypomnieć ją swoim fanom? Zapewne dowiemy się o tym wkrótce.

Nie tylko metamorfoza wyglądu. Dom Kotońskiej również przeszedł duże zmiany

Mieszkanie po remoncie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Kotońska zainwestowała w dużą, szarą kanapę w salonie, na której wspólnie z rodziną komentuje programy. Na środku możemy zobaczyć także elegancki stolik. To, co zwraca uwagę i jednocześnie przełamuje paletę barw, to pastelowe, różowe i niebieskie poduszki. Nad kanapą wisi ogromny kryształowy żyrandol, który robi spore wrażenie, a na ścianie pojawiła się szara cegła. Remontom uległy także pozostałe pomieszczenia. Agnieszka zdecydowanie jest zwolenniczką zmian. Jak wam się podoba nowa odsłona mieszkania? Więcej zdjęć Agnieszki Kotońskiej i jej mieszkania znajdziesz w galerii na górze strony.

Agnieszka Kotońska Fot. @agnieszkakotonska/ Instagram