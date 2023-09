"Love Island" pomimo przeniesienia na siostrzany kanał, to wciąż jest jednym z najchętniej oglądanych programów Polsatu. Tej jesieni na antenę powróciła już ósma edycja show, która szybko podzieliła widzów. Niemal od samego początku uczestnicy robią wszystko, aby trzymać widzów w napięciu. Nie brakuje też wielkich emocji, które prowokują internetowe dyskusje. Taka wywiązała się ostatnio po randce Klaudii i Alberta.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Dowbor i „Nasz nowy dom". Mówi też stanowczo o „Love Island"

"Love Island". Albert i Klaudia opuścili wyspę. Mieli szansę pobyć sam na sam

W ostatnich odcinkach randkowego show Polsatu na wyspie pojawiły się dwie nowe uczestniczki - Klaudia Ś. i Klaudia G. Obie panie wprowadziły niemałe zamieszanie. Szybko wpadły w oko męskiemu gronu, co nie spodobało się pozostałym wyspiarkom. Te poczuły się zagrożone. Chociaż nie wszystkie powinny, bo jak się okazało, nowicjuszki mają już swoje typy. Pierwszej z nich wpadł w oko strażak Bartek, a druga zainteresowała się Albertem.

Albert i Klaudia mieli nawet okazję poznać się bliżej na randce. W romantycznych okolicznościach przyrody rozmawiali na różne tematy. Aczkolwiek widzowie zauważyli, że to głównie barber częściej się odzywał. W dodatku najchętniej mówił o sobie.

Alberto: Dosyć już o mnie. Porozmawiajmy o tobie. Podobam ci się? - zażartował internauta.

"Love Island". Internauci krytykują zachowanie Alberta. Aż tak źle wypadł?

Pod kadrami z randki na oficjalnym profilu show na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy krytykujących zachowanie uczestnika. Wszystkie niemal w tym samym tonie. Według internautów Albert za dużo czasu poświęcił na rozmawianie o sobie, a za mało uwagi zwracał na partnerkę. Fanom nie spodobało się też to, w jaki sposób się odzywał. Według nich nie wróży to dobrze temu związkowi.

Ten to narcyz udający Alvaro. Ona daleko zajdzie, ale na pewno nie z nim - czytamy w komentarzu.

"Albert kocha najbardziej siebie i słowo tak", "Nie trawię tego Alberta", "To ja, narcyz się nazywam", "Każde wypowiedziane słowo przemyślane... zero spontanu i naturalności... trzeba na niego uważać" - wtórowali pozostali komentujący. Pojawiło się za to dużo komplementów w stronę Klaudii. Nowa uczestniczka zdecydowanie zaskarbiła sobie serca fanów. "Ta Klaudia najładniejsza", "Wydaje mi się, że Klaudia ma jeszcze dużo więcej do zaoferowania. Nie mogę się doczekać rozwoju sytuacji, ta dziewczyna jest wyjątkowa" - czytamy. Widzicie Klaudię i Alberta jako parę? Więcej kadrów z odcinka znajdziecie w galerii na górze strony.