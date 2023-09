Tyle Santos dostanie w razie zwolnienia. Szykuje się gigantyczna odprawa

Niedawno odbyły się dwa mecze reprezentacji Polski. Miały one zagwarantować miejsce na mistrzostwach Europy. Jak się jednak okazało, Polacy nie mają zbyt dużych szans. Szczególnie udowodniła to rozgrywka z Albanią, która została przegrana z wynikiem 0:2. Na językach fanów piłki nożnej pojawił się Fernando Santos. Selekcjoner udzielił wielu wywiadów po bolesnej porażce, a w sieci pojawiły się doniesienia, że wkrótce Santos pożegna się z pracą. Już niedługo stawi się u Cezarego Kulszy. Co może usłyszeć w siedzibie PZPN?

REKLAMA

Zobacz wideo

Ile odprawy dostanie Fernando Santos w przypadku zwolnienia? Kwota może szokować

Po sromotnej porażce z Albanią PZPN może podjąć poważne decyzje. Jak przekazano, wkrótce Fernando Santos spotka się z prezesem Cezarym Kuleszą. Od tego spotkania zależy przyszłość selekcjonera w polskiej reprezentacji. W sieci pojawiają się różne doniesienia. Według Macieja Iwańskiego, dziennikarza TVP, decyzja o zwolnieniu ma być już podjęta, a spotkanie ma na celu zakomunikowanie postanowienia Portugalczykowi. Póki co, te słowa nie zostały potwierdzone.

Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos podczas meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy Polska - Wyspy Owcze Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Jeśli jednak Fernando Santos rzeczywiście zostanie zwolniony, nie zostanie z niczym. Umowa selekcjonera miała kończyć się w listopadzie 2023 roku. Jeśli jednak zostanie zerwana wcześniej, Santosowi przysługuje ogromna odprawa. W takim przypadku PZPN będzie musiało wypłacić Portugalczykowi równowartość dwóch pensji. W jego przypadku jest to kwota 1,4 miliona złotych. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Specjalista ocenił mowę ciała Fernando Santosa. W taki sposób selekcjoner wyraża złość

Tuż po porażce z Albanią, Fernando Santos odpowiadał na różne pytania dziennikarzy TVP Sport. Nie krył złości. Ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn postanowił przeanalizować jego mowę ciała. "Nie jest w stanie tego ukryć, choć bardzo chce podkreślić inną emocję. Chce pokazać smutek. Wychodzi z tego bezradność pomieszana ze złością. Ta bezradność jest też połączona z zawstydzeniem" - wyznał specjalista. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.