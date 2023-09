Doda od wielu lat szuka szczęścia w miłości, niestety artystka do tej pory nie znalazła osoby, z którą mogłaby się związać na całe życie. Rozstania dla piosenkarki są bardzo bolesne, a ostatni rozwód z Emilem Stępniem pozostawił po sobie potworne doświadczenia. "Mój organizm zakomunikował mi, że nie jest już w stanie funkcjonować. Nic mnie nie cieszyło. Zupełnie nic" - ujawniła artystka przy okazji kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Jak udało jej się pokonać chorobę? Więcej zdjęć Dody z jej nowego programu i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Patricia Kazadi o Dodzie. "Wszystko, co ona mówi, jest albo śmieszne, albo trochę chamskie". Zobaczy jej reality show?

Doda szczerze o depresji i zdradzie przez drugiego męża

Piosenkarka zwróciła szczególną uwagę na ważną rolę psychoterapii w procesie leczenia depresji. To dzięki niej i dzięki lekom udało jej się wyjść z choroby. "Alkohol i narkotyki to gwóźdź do trumny (...) Strasznie współczuję ludziom, którym nie od razu leki pomogły. Mam przyjaciółki, które chorują na depresję, a nie miały takiego szczęścia jak ja. Też znam osoby, które nie miały szczęścia z psychologami, bo to też tylko ludzie. Ja miałam szczęście z farmakoterapią i psychoterapią, jeżeli chodzi o depresję. Terapie z parą nie wychodziły, np. mój mąż miał romans z terapeutką" - cytował "Super Express". Piosenkarka nie ukrywała, że małżeństwo ze Stępniem było toksyczne i sporo ją kosztowało. Mąż miał przed nią wiele tajemnic, które zaczęły wychodzić w trakcie rozwodu. Gwiazda podkreśliła, że po pokonaniu choroby wciąż walczy o swoje zdrowie. "Ja na siebie chucham i dmucham, żeby depresja nie wróciła" - dodała.

Doda rozpoczęła przygodę z nowym reality show. O czym jest program?

"Doda. Dream Show" ukazuje kulisy organizacji największego koncertu w karierze artystki. W ten sposób gwiazda chciała pokazać fanom, ile pracy trzeba włożyć, by ci mogli zobaczyć na scenie "gotowy produkt". Program to również kulisy prywatnego, rodzinnego życia piosenkarki. Nie brakuje tutaj przemyśleń na temat planów zawodowych i relacji miłosnych. Artystka otwarcie opowiada również o swojej walce z depresją. Show emitowane jest w każdy poniedziałek na antenie Polsatu o godzinie 20:05. A wy śledzicie przygotowania do Aquaria Tour? ZOBACZ TEŻ: Doda nie chce mieć nic wspólnego z bratem. W reality show wyjaśniła, dlaczego

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.