Joanna Opozda i Marcela Leszczak nie mają obecnie pozytywnej relacji, a to wszystko zaczęło się przez pewną koszulkę. Aktorka założyła T-shirt z napisem "mama" na plac zabaw, gdzie przyszła z synem. Została sfotografowana wówczas przez paparazzi, co Marcela Leszczak nazwała ustawką. "Antkowi przelatuje życie między palcami, ale taka ustawka z paparazzi (...) jest po prostu słaba..." - mówiła na Instagramie partnerka Miśka Koterskiego. Opozda zaprzecza takiej wersji wydarzeń i teraz nawiązuje do konfliktu w najnowszym poście. Aktorka pokazała się w koszulce z napisem "mama".

"Afera koszulkowa" jeszcze się nie skończyła. Internauta: komedia

"T-shirt aferzysta. Następnym razem założę T-shirt z Wonder Woman" - oznajmiła Opozda w nowym poście, ironicznie nawiązując do konfliktu z Marcelą Leszczak. Dodała pod nowym zdjęciem kilka prześmiewczych hashtagów: winowajca, afera, piaskownica. Opinii na temat konfliktu pań jest wiele. Jedno jest pewne - fani aktorki trzymają naturalnie jej stronę. "Jestem zażenowana tym, jak zachowała się Marcela, nie znam osobiście żadnych z pań, ale kobieta kobiecie takie rzeczy. Przecież ona zdaje sobie sprawę z siły internetu i konsekwencji wypowiedzi publicznych, co jest z tymi ludźmi nie tak","W komentarzach nie można dodawać zdjęć, ale wystarczy wejść na profil Miśka, żeby w trzy minuty znaleźć co najmniej kilka zdjeć (Marceli też) w koszulkach "dad", "dadson" itp., komedia" - czytamy w komentarzach. W gronie obrońców Opozdy nie mogło zabraknąć także Ewy Minge. Projektantka wielokrotnie ciepło wypowiadała się na temat aktorki.

Odklejenie niektórych osób sięga zenitu, nie wiem, czy to efekt upałów, czy brak atencji, ale zalecam zimny prysznic . A ty, Joanno, w każdej wersji top - oznajmiła projektantka.

Marcela Leszczak również wymownie odniosła się do zamieszania

"Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nic więcej nie mam w tej sprawie do powiedzenia, jakkolwiek umniejszyła mi pani Opozda-Królikowska. Znamy się tu wszyscy i bardzo dużo osób zna prawdę" - wyznała Leszczak w rozmowie z Plejadą. Partnerka Miśka Koterskiego postanowiła dodatkowo wyrazić swoje zdanie na temat konfliktu za pomocą grafiki z cytatem. Na InstaStories czytamy: "Nie zawierz temu, co widzisz. Nawet sól wygląda jak cukier". Co uważacie o sprawie? Po zdjęcia Joanny Opozdy i Marceli Leszczak zapraszamy do galerii na górze strony.