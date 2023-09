W TVP mieszkanki miasta odpaliły się na Tuska? A nie, to jednak radne PiS-u

Sobota 9 września minęła pod znakiem konwencji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość swój program przedstawiło w województwie świętokrzyskim w miejscowości Końskie. Mówiono m.in. o planie premiera Morawieckiego zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia do dziesięciu tys. złotych do 2027 roku. Na wydarzeniu nie zabrakło także ekipy "Wiadomości", która nie tylko relacjonowała wypowiedzi polityków, ale zagadywała mieszkańców. Tematem rozmowy była m.in. opozycja.

TVP przedstawiło działaczki Prawa i Sprawiedliwości jako zwykłe mieszkanki

W głównym wydaniu "Wiadomości" znalazł się materiał Małgorzaty Gałki pt. "Wiarygodność w centrum programu". Reporterka wyszła na ulice Końskich, aby zapytać mieszkańców o zdanie na temat programu. Jako pierwsza odpowiedziała pani Katarzyna. "Końskie jest bardzo rozsławioną miejscowością. I stąd pociągi ruszają, drodzy państwo" - mówiła. Szybko wyszło na jaw, że przedstawiona jako "mieszkanka Końskich" jest radną Prawa i Sprawiedliwości tej miejscowości.

Co więcej, Katarzyna Serek - bo tak brzmią jej pełne personalia - już wcześniej zaliczyła występ w TVP. W 2020 roku wzięła udział w organizowanej w tym samym mieście debacie prezydenckiej. Tak, tej, na której wystąpił tylko Andrzej Duda. Radna wówczas zapytała się prezydenta, czy jest szansa, aby do Końskich wróciła kolej. Więcej zdjęć z "Wiadomości" znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Serek fot. screen TVP i materiały prasowe KWW Prawi i Solidarni

"Wiadomości" pytają mieszkańców Końskich. Odpowiadają radne PiS

Kolejną rozmówczynią Małgorzaty Gałki była Anna Smolarczyk. Choć w ciemnych okularach niektórzy mogliby jej nie poznać, to jest to radna rady powiatu opoczyńskiego. Startowała z list PiS. Polityczka wypowiedziała się na temat wyborczych obietnic opozycji. "Obietnice bez pokrycia bardzo szybko wychodzą" - oznajmiła "mieszkanka powiatu opoczyńskiego". Zaraz po jej słowach na ekranach pojawił się popularny w "Wiadomościach" fragment nagrania sprzed lat, na którym widać działaczy PO z Donaldem Tuskiem śmiejących się w sejmie.

Anna Smolarczyk screen TVP

Poza dwiema radnymi PiS "Wiadomości" pokazały jeszcze wypowiedzi dwóch panów, choć na materiale widać, że redaktorka podchodzi także do innych osób. Ich słowa zostały jednak wyciszone. Zamiast tego słychać głos lektora, który zachwala program partii rządzącej. "Wybory wygrywa się w Końskich, nie w Wilanowie - mówił Grzegorz Schetyna, były szef PO. Ale to nie Platforma, a Prawo i Sprawiedliwość właśnie w Końskich zaprezentowało swój plan na trzecią kadencję. Bezpieczeństwo, rodzina, godność, suwerenność, to mają być filary tego programu. Wyborcy dodają jeszcze jeden filar - wiarygodność" - podsumowała Małgorzata Gałka.