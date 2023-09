Od czasu zerwania z Wiktorią GąsiewskąAdam Zdrójkowski nie poruszał raczej tematów dotyczących jego życia prywatnego. Para spotykała się od 2017 roku. W październiku 2021 roku ukazały się zdjęcia aktorki z finału "Tańca z Gwiazdami" na których wymieniała czułości z Jakubem Lipowskim. Zdrójkowski wyznał wtedy jednemu z portali, że wygląda to na koniec związku i dodał, że bardzo mu przykro. Para zachowała między sobą kontakt z uwagi na wspólne projekty. Niedawno aktor opublikował na Instagramie zdjęcia, na których widać blondwłosą dziewczynę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska zdecydowanie o słowach dotyczących Adama Zdrójkowskiego: Nie odniosę się do tego

Adam Zdrójkowski na wyjątkowej wyprawie z tajemniczą dziewczyną

W niedzielne popołudnie Zdrójkowski wrzucił zdjęcia z wycieczki do stadniny koni. Na ujęciach możemy zobaczyć szczęśliwego Adama i tajemniczą blondynkę. Oboje wyglądają na bardzo zadowolonych z wyprawy. Na jednej z relacji dziewczyna posyła do kamery uśmiechy. Adam dodał również post, na którym pozuje z koniem, dodając dość enigmatyczny opis. "Koń - jest symbolem czasu; promieni słonecznych i księżycowych. Wniosek: trzeba łapać promienie wspólnie" - napisał. Czyżby to było coś więcej niż przyjaźń? Więcej zdjęć Adama z wycieczki i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Adam Zdrójkowski szczerze o kolegach z branży. "Ego jest gdzieś wyświechtane"

Aktor, który od dziecka funkcjonuje w show-biznesie, spotkał na swojej drodze mnóstwo osób. Nie wszyscy jednak okazali się dla niego inspiracją i wzorem do naśladowania. "Najczęściej gubią się osoby, które bardzo szybko wszystko dostają, czyli szybkie pieniądze i karierę. Idzie im dobrze, przez rok, dwa lata i ta kariera wystrzela na tyle, że mogą się już równać z osobami, które w tej branży siedzą już wiele, wiele lat. Najczęściej wtedy odbija takim osobom. Nagle system wartości się zaburza, myślą o innych rzeczach. Ego jest gdzieś wyświechtane. Mam nadzieję, że nigdy tak nie miałem, ale to nie mnie oceniać" - mówił w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Wiktoria Gąsiewska komentuje słowa brata o Adamie Zdrójkowskim. Mówi o "miękkiej fai". "Powód jest"