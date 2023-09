Doda pod ostrzałem po odcinku "Dream show". "Jak można tak mówić o bracie?"

Doda w swoim nowym show pokazuje kulisy organizowania wymarzonej trasy koncertowej. Widzimy w programie, z kim na co dzień współpracuje wokalistka i jak wyglądają przygotowania do stworzenia wymarzonego widowiska. Poza przyglądaniem się planowaniu kolejnych etapów koncertu marzeń w "Dream show" można posłuchać także zwierzeń artystki. W drugim odcinku Doda poruszyła wątek relacji z mamą i bratem. Nie przebierała w słowach.

Drugi odcinek "Doda. Dream Show". Fani ponownie w szoku

Wokalistka zaprosiła do odcinka swoją mamę - Wandę Rabczewską, która cieszy się ciepłym odbiorem w sieci. "Cała Polska czekała na Wandę", "Pani Wanda jest najlepsza!", "Kobieta torpeda" - czytamy na Instagramie Polsatu. Mama Dody przywiozła jej nie tylko domowe jedzenie, ale i kilkanaście zdjęć do podpisania dla fanów. Widać, że między artystką a Wandą Rabczewską jest wspaniała więź, czego nie można powiedzieć o Dodzie i jej bracie. Przed laty rodzeństwo współpracowało ze sobą. Rafał Rabczewski był menadżerem artystki, ale nie sprawdził się w tej roli. "Nie chcę mieć z nim nic wspólnego" - wokalistka gorzko podsumowała relacje z bratem. Część fanów jest zaskoczona tym wyznaniem. "Jak można tak mówić o bracie, jak można tak traktować brata?", "Wszystko się zgadza, ale tak na forum wypowiadać się źle o bracie? Hm, powinna milczeć i robić swoje, a brata zwolnić, ale nie opowiadać o tym innym" - piszą widzowie Polsatu. Jeden z internautów podzielił się gorzką refleksją:

Zastanawiam się, czy aby nie przesadziła z tym programem? Najbardziej, czego powinna pilnować i chronić, to własne życie osobiste, a nie robić z niego show.

Doda z bratem Fot. Kapif.pl

Doda wyjaśnia, dlaczego nie chce mieć nic wspólnego z bratem

"Temat mojego brata denerwuje mnie, bo tak naprawdę nasze drogi się rozeszły kiedy on poszedł na studia, a ja poszłam do liceum. W ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, mój brat mnie chyba nie lubił. Niech każdy sobie sam pomaga. On mi nigdy w niczym nie pomógł. Nie chcę, żeby mnie z nim łączyć" - wyznała gwiazda w drugim odcinku "Doda. Dream Show".